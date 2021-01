Veranstaltung in Nettetal : Konzert der Tenöre4you in der Evangelischen Kirche

Nettetal Wegen der allgemeinen Lage in Deutschland verschiebt der Veranstalter das Nettetaler Konzert der Tenöre4you vom 24. Januar auf den 21. April 2021. Die gekauften Karten behalten Ihre Gültigkeit.

(hb) Wegen der allgemeinen Lage in Deutschland verschiebt der Veranstalter das Nettetaler Konzert der Tenöre4you vom 24. Januar auf den 21. April 2021. Die gekauften Karten behalten Ihre Gültigkeit. Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato planten auf ihrer Deutschland-Tournee ein Mitsummkonzert in der Evangelischen Kirche an der Steeger Straße in Lobberich. Toni Di Napoli und Pietro Pato sind einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, und WDR bekannt.