Schuldnerberatung in Wermelskirchen : „Gründe für Überschuldung sind vielfältig“

Constanze Hempel (l.) und Jutta Paulig von der AWO Schuldnerberatung in Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Constanze Hempel und Jutta Paulig von der AWO Schuldnerberatung, sprechen als Schuldner- und Insolvenzberaterinnen im BM-Interview über die Schuldenfalle.

Frau Paulig, Frau Hempel, ist der Jahreswechsel in Bezug auf die Finanzen eine besonders schwierige Zeit?

Constanze Hempel Nein, das kann man so nicht sagen. Denn zu dieser Zeit setzen die Menschen andere Prioritäten.

Info Persönliche Beratung nur nach Vereinbarung Anmeldung Wegen Corona ist derzeit nur eine telefonische Beratung am Montag, 11 bis 12 Uhr, sowie Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, möglich. Persönliche Beratung nur nach Vereinbarung und nur mit Alltagsmaske. Kontakt AWO Schuldnerberatung, Markt 10, 42929 Wermelskirchen, Tel. 02196 / 88605900, Fax: 02196 / 886059024, E-Mail: mail.sbwk@awo-rhein-oberberg.de

Wie kann man sich auf die vielen Rechnungen zum Jahresende vorbereiten?

Jutta Paulig Es ist richtig – die meisten Rechnungen werden zum Jahresbeginn fällig und abgebucht oder eingefordert. Damit man davon nicht unangenehm überrascht wird, sollte man sich vorbereiten. Das kann man etwa so machen, indem man monatlich einen bestimmen Geldbetrag genau dafür auf die Seite legt. Um dies auch tun zu können, muss jedoch ein entsprechendes Einkommen vorhanden sein. Wenn man auf das Existenzminimum angewiesen ist, ist dies leider nicht wirklich möglich. Auch darf es für Menschen mit diesen Einkommensverhältnissen keine Pfändungen geben, da für diese das Gesparte verwendet und damit verbraucht werden würde.

Welche Menschen sind von Schulden besonders bedroht?

Hempel Grundsätzlich ist es so, dass ein Großteil der Bevölkerung Schulden hat. Das ist in unserem Wirtschaftssystem schlicht und ergreifend so angelegt. Schwierig wird es erst dann, wenn man in die sogenannte Überschuldung kommt. Das bedeutet, man ist in einer Situation angekommen, in der die Einnahmen und die Ausgaben nicht mehr kompatibel sind – mit mehr Ausgaben als Einnahmen.

Gibt es einen schleichenden Übergang von der „knappen Kasse“ zur Verschuldung?

Paulig In diesem Fall gibt es ein „sowohl“ als auch ein „auch“. Das heißt, beide Situationen können jeweils für sich vorhanden sein. Allerdings kann der Übergang dann auch sehr schnell schleichend kommen – oder aber auch abrupt. Etwa dann, wenn plötzlich eintretende Situationen die Lebensumstände verändern.

Suchen die Menschen Sie eigeninitiativ auf oder werden sie zu Ihnen geschickt?

Hempel Der größte Teil unserer Klienten sucht uns auf eigene Initiative auf, macht einen Termin und sucht das Gespräch. Ein anderer, kleinerer Teil erhält die Empfehlung, sich bei uns Hilfe zu suchen.

Muss bei den Betroffene Einsicht in die Problematik vorhanden sein, um sie lösen zu können?

Paulig Das ist auf jeden Fall eine zwingende Voraussetzung dafür. Denn wenn der Betroffene kein Problembewusstsein entwickelt, wird auch kein Handeln eintreten.

Welche Gründe gibt es, die Menschen in die Schuldenfalle treiben?

Hempel Die Gründe für Überschuldung sind vielfältig: Es kann mit ganz schlichter Unerfahrenheit im Umgang mit Finanzen beginnen. Weitere Ursachen können in einer Fehleinschätzung von Kosten und Verträgen liegen – viele Verträge haben versteckte Klauseln, die man leicht übersehen kann. Aber natürlich können auch persönliche Probleme, wie etwa eine Trennung in der Partnerschaft, nach der die Partner plötzlich finanziell auf sich selbst gestellt sind oder hohe Unterhaltszahlungen zu leisten haben, oder Probleme mit sowie der Verlust von Immobilien dazu führen, dass man in die Schuldenfalle gerät. Für Selbstständige ist auch die Firmeninsolvenz ein potentiell schwieriges Problem.

Welche Rolle spielt das Internet in diesem Zusammenhang?

Paulig Das Internet ist ein Raum, in dem es viele Freiräume und Versuchungen gibt. So ist dort etwa das Einkaufen und Spielen wesentlich einfacher, kann per Mausklick gemacht werden. Die Hemmschwelle, Geld auszugeben ist dort vielleicht wesentlich niedriger, einfach weil der Zugang zu den vielfältigen und teils auch verlockenden Angeboten leichter und oft auch weniger kontrolliert oder kontrollierbar ist.

Wie sieht die Hilfe aus, die Sie leisten können?

Hempel Die Hilfen betreffen unterschiedliche Bereiche und sind auch individuell sehr unterschiedlich. Ein wichtiger Teil ist die psychosoziale Beratung und Betreuung der Klienten. Dann geht es darum, die Situation der Menschen einzuschätzen und kennenzulernen. Das machen wir mit einer Forderungsüberprüfung, einer Aufstellung darüber, was für die Existenzsicherung nötig ist – also zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, was an Hilfen zum Erhalt von Arbeitsplatz und Wohnung benötigt wird, wie Ersatzfreiheitsstrafen vermieden werden können und wie das Girokonto erhalten werden kann und welche Hilfen es bei Kontopfändungen gibt.

Paulig Wir betrachten auch gemeinsam mit den Klienten ihre Haushaltsführung, beraten sie zum monatlichen Budget, regulieren die Entschuldung und führen Verhandlungen mit den Gläubigern. Durch unser Netzwerk können wir auch mit anderen Beratungsangeboten kooperieren sowie an Rechtsanwälte aller Fachrichtungen vermitteln.

Wie viele Beratungsgespräche führen Sie pro Jahr?

Paulig Im Rahmen des Angebots der AWO-Schuldnerberatung führen wir pro Jahr 500 bis 650 Gespräche. 2020 kam allerdings die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen hinzu, so dass wir nicht so viele Termine anbieten konnten.

Wie hoch ist die Quote der Menschen, denen Sie helfen können?

Hempel Die Quote ist mit etwa 95 Prozent sehr hoch.

Seit wann gibt es die Schuldnerberatung in Wermelskirchen?

Paulig Angefangen hat es im September 1998, seitdem sind wir beide als Schuldner- und Insolvenzberaterinnen tätig. Die Stadt wollte damals im Zuge des neuen Insolvenzrechts, das nun auch für Privatpersonen galt, eine Ansprechstelle für Privatmenschen in oder vor drohender Überschuldung anbieten. Mittlerweile hat sich die Stadt zurückgezogen, Trägerin ist die Arbeiterwohlfahrt.

Gibt es auch Fälle, in denen Sie nicht helfen können?