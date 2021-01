Kommen und Gehen : Wechsel bei Musikschule Dreiklang

Michaela und Georg Corman (im Vordergrund) geben ihre Musikschule in neue Hände. Foto: David Young

Oberbilk Daniel Pampuch übernimmt die Einrichtung von Michaela und Georg Corman. Die private Musikschule ist wegen ihres vielfältigen Kursangebotes über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt.

Michaela und Georg Corman haben ihre private Musikschule Dreiklang an der Kirchstraße in neue Hände übergeben. Nachfolger wird der bisherige Schlagzeuglehrer Daniel Pampuch. „Er hat die Energie, trotz der unsicheren Lage der Kulturbetriebe in der Corona-Pandemie die Musikschule mit frischem Wind zu versorgen und weiterzubringen“, verabschiedet sich das Paar von seinen Schülern.