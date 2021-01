Allianzgebetswoche in Wermelskirchen : Evangelische Allianz betet dieses Jahr digital

Wermelskirchen Mit einem Zoom-Treffen beginnt heute die Allianzgebetswoche in Wermelskirchen. Jeden Abend laden die Gemeinden zum gemeinsamen Beten ein.

Das Gebet soll in Corona-Zeiten nicht verstummen. Das wünschen sich die Mitglieder der Evangelischen Allianz in Wermelskirchen. Und deswegen laden die evangelischen und freikirchlichen Gemeinden dieses Jahr zur digitalen Allianzgebetswoche ein. Statt sich jeden Abend persönlich zum gemeinsamen Beten zu treffen, verlegen die Christen die Veranstaltung ins Internet. Über Zoom treffen sich Interessierte ab dem heutigen Dienstag, 12. Januar, zum Austausch – und vor allem zum Gebet. „Die Allianzgebetswoche gibt es jetzt seit 175 Jahren“, sagt Michael Gelen, Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Wermelskirchen, „da werden wir nicht ausgerechnet in diesem Jahr aufhören, gemeinsam zu beten.“