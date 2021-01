CDU-Parteitag : Die Entscheidung fällt in letzter Minute

Info

Vorbereitung In zwei Kandidatenrunden (14. Dezember und 8. Januar) haben sich die Kandidaten live präsentiert. Zusätzlich konnten CDU-Mitglieder den Kandidaten einzeln in verschiedenen Live-Veranstaltungen Fragen stellen. Am 12. Januar sind im Rheinisch-Bergischen Kreis die Delegierten an der Reihe: Sie diskutieren ab 20 Uhr über den Videoanbieter Zoom mit den Mitgliedern über die Abstimmung.

Die Wahl 1001 Delegierte geben am 16. Januar zunächst digital Ihre Stimme ab. Anschließend müssen sie diese per Brief bestätigen. Das finale Ergebnis soll am 22. Januar feststehen.

Der Parteitag Interessierte und Mitglieder können die zwei Plenartage live auf cdu-parteitag.de mitverfolgen.