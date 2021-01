Baumaßnahme auf dem Loches-Platz : Startschuss für den Neubau auf dem Loches-Platz

Auf den Loches-Platz rollten am Montagmorgen die ersten Lkw. Jetzt geht es also wohl endlich los. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Die Eigentümerin des Areals in der Wermelskirchener Innenstadt, die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG, lässt unter anderem einen Discounter und einen Vollsortimenter bauen.

Auf die Baustelle, fertig, los: Von der Eröffnung des modernen Gebäudekomplexes, in dem auch „Norma“ und ein „HIT“-Markt untergebracht werden sollen, ist man noch weit entfernt. Bei den ersten Planungen war zwar die Rede von einer Fertigstellung Mitte 2021 die Rede gewesen, doch mittlerweile dürfte es eher Ende 2022 werden, bis in der Innenstadt wieder Lebensmittel eingekauft werden können. Aber immerhin sind in dieser Woche schon mal die ersten Bagger auf dem Loches-Platz angerollt, auf dem die Eigentümerin des Areals, die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG, den Discounter und den Vollsortimenter bauen lässt. Nur Autofahrer freuen sich nicht über die Situation: Die Parkplätze werden wieder knapp.