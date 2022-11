Weiterführende Schulen in Wermelskirchen Informationen zu Schulen sind begehrt

Gesamtschule Für die zu gründende Gesamtschule legten sich Schulexperte Dr. H. Günter Holtappels, Lehrer Torsten vom Stein und der ehemalige Leiter einer Gesamtschule in Lohmar, Uwe Spindler, ins Zeug. Die beiden Letztgenannten absolvierten bereits Informationsabende zur Gesamtschule an den Wermelskirchener Grundschulen (wir berichteten). Alle Schullaufbahnen und -abschlüsse seien an der Gesamtschule möglich, unterstrich Günter Holtappels: „Dadurch bleiben Entscheidungen und Optionen lange offen, dadurch haben die Eltern Zeit, wenn ihr Kind eine Gesamtschule besucht.“ Außerdem setze eine Gesamtschule das aus den Grundschulen bekannte Prinzip der „Inneren Differenzierung“ fort: „Alle Leistungsstärken sind in einer Klasse vertreten.“ Den Fokus lenkte Holtappels genauso auf den Fördereffekt, der an Gesamtschulen enorm sei: „70 Prozent der Schüler, die ohne eine Empfehlung für das Gymnasium von der Grundschule kommen, gehen an einer Gesamtschule später in die Oberstufe.“ Damit sichere die Gesamtschule mehr Bildungschancen für Kinder und Jugendliche in Wermelskirchen und sorge für einen attraktiven Standort für Familien sowie Fachkräfte.