Vorweihnachtszeit eingeleitet Deutschlands größter Naturweihnachtsbaum strahlt wieder in Wermelskirchen

Normalerweise lässt Claus Füllhase die Wermelskirchener mit Freude an seinen Schätzen teilhaben. Regelmäßig hatte der Senior in der Vergangenheit Ausstellungen mit seltenen Bildern und Büchern in leer stehenden Ladenlokalen organisiert. „Das kann wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden“, bedauert er: „Damit die Leute mich nicht vergessen und sie ihre Verbundenheit zu Wermelskirchen ausdrücken können, habe ich mir die Aktion mit der Postkarte ausgedacht.“ Er ist überzeugt: „Wermelskirchener, die heute weit weg wohnen, freuen sich bestimmt, diesen wunderschönen Naturweihnachtsbaum als kleinen Gruß zu bekommen.“ Was er selbst für die Produktion der 1000 Postkarten bezahlt hat, will er nicht verraten, betont Claus Füllhase: „Wenn mir jemand sagt, wie sehr er sich über die Postkarte gefreut hat, ist das für mich der schönste Lohn.“