Prozess in Köln Missbrauchskomplex Wermelskirchen – Babysitter steht ab Dezember vor Gericht

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sind in dem gesamten Komplex durch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) bislang 132 Verfahren gegen 129 Beschuldigte eingeleitet worden. 111 Verfahren gegen 113 Beschuldigte sind an Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland (alle Bundesländer bis auf das Saarland) sowie auch nach Kanada und Großbritannien abgegeben worden. Auf die Spur der weiteren Verdächtigen waren die Ermittler unter anderem die Auswertung von Chats gekommen. Das Volumen der sichergestellten Daten liegt bei über 30 Terabyte. „Die Auswertungen dauern unvermindert an“, sagte Bremer.