Pflegekräfte in Wermelskirchen Corona-Pflegebonus spaltet die Gemüter

Zu Beginn der Pandemie bekamen Pflegekräfte von Bund und Ländern 1500 Euro Corona-Prämie, dieses Jahr gib es den Pflegebonus. Doch während damals alle Berechtigten Anspruch auf dieselbe Summe hatten, gibt es diesmal durch die strenge Staffelung des Bonus große Unterschiede — vor allem an Krankenhäusern. Das sorgt bundesweit, aber auch in Wermelskirchen für Unmut. „Bei uns gibt es ein hohes Maß an Unverständnis für die Verteilung“, sagt Volker Launhardt, Chefarzt der Inneren Medizin am Krankenhaus Wermelskirchen. Die Prämie erreiche nicht alle Beschäftigten, die unter Corona-Belastungen arbeiten mussten.