Mundart in Wermelskirchen Jubelrufe nach einer besonderen Lesung

Es sind meist dhünnsche Geschichten, die Köser erzählt – in Mundart natürlich. Es sind Anekdoten, die zur Geschichte der Menschen im Dorf gehören und Erinnerungen, die sie teilen. „Machen wir uns mal ne schöne Stunde“, sagt Köser. Und er meint das so. Er wolle nicht nur lesen, sondern auch erzählen. Und vor allem wolle er mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Das gelingt so spielend, auch weil er im Publikum auf Schulkameraden und Nachbarn, auf enge Freunde und Familie trifft. Auf Dhünnsche eben. Sie rufen gelegentlich ein paar Worte rein, augenzwinkernd und wissend. Und immer mal wieder bittet Ernst Köser sie auch auf die Bühne, um selbst ein paar Worte zu kallen. Dann rezitiert einer textsicher ein Gedicht, das sie damals als Jungs in der Volksschule lernten, und Ernst Köser verpasst dem Text gut gelaunt einen bergischen Anstrich. „Ich bin nicht so traurig wie die Klassiker“, sagt der Autor und denkt an Goethe und Schiller, „dann lieber doof und fröhlich.“ Das Publikum jubelt.