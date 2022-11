Fokus auf Naturwissenschaften Stein-Gymnasium als MINT-Schule ausgezeichnet

Das Gymnasium hat die MINT-Fächer neben den Sprachen als Schwerpunkt. Es kooperiert mit verschiedenen Einrichtungen, unter anderem der Hochschule Rhein-Waal oder der Uni in Nimwegen. So können Schüler ein freiwilliges Astronomie-Praktikum bei der Radboud-Uni machen oder mit 3-D-Druckern der Hochschule in Kleve arbeiten.