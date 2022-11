Kultur in Wermelskirchen Requiem-Konzert beeindruckt das Publikum in der Stadtkirche

Das Werk wurde in seiner sinfonischen Fassung für einen hundertköpfigen Chor und Orchester komponiert, und folgte damit dem Bedürfnis nach musikalischer Literatur für große Laienchöre, die Ende des 19. Jahrhunderts in Mode waren. Die von Stadtkirchen-Kantor Andreas Pumpa ausgesuchte puristische Fassung mit Klavierbegleitung und Kammerchor war eher ganz im Sinne des ursprünglichen Gedankens des Komponisten, der diese Begleitung für seine „Londoner Fassung“ 1871 bevorzugte. Zusätzlich wählte Pumpa eine Harmonium- und Paukenbegleitung. „Dies machte das Konzert zu einer einmaligen Darbietung, die so wohl noch nie zu Gehör gebracht wurde“, beschrieb Stefanie Schüller. Sanft und schmeichelnd begann der erste Satz „Selig sind, die da Leid tragen“, eindringlich und mahnend erklang der zweite Satz „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“, ergreifend vom Chor vorgetragen. Der dritte Satz mit dem jungen Bass-Solisten Valentin Ruckebier „Herr, lehre doch mich!“ liess das Publikum aufhorchen: Ruckebier vermochte es, mit kraftvoller Stimme und klangmalerischer Vielfalt die Zuhörer in eine Welt zwischen Dies- und Jenseits zu entführen. Mit dem folgenden Chorsatz „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ eröffnete der Kammerchor den Ausblick auf das „Himmelreich“.