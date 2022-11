DWD-Meteorologe Erwin Hafenrichter : „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnacht ist sehr gering“

Wann es einen Schneemann in Wermelskirchen gibt, ist fraglich. Foto: Kathrin Kellermann

Interview Wermelskirchen Das Wetter verändert sich, die Durchschnittstemperaturen steigen, Schneefall wird seltener. Erwin Hafenrichter, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, nennt die Gründe.

Was sagen Sie denn zu den Ergebnissen des Klimagipfels, der gerade zu Ende gegangen ist?

Erwin Hafenrichter: Das ist eine politische Sache. Persönlich sage ich, das war ganz schön spärlich.

Kommen wir zum Bergischen Land. Warum schneit es hier immer weniger – sogar weniger als am Niederrhein?

Hafenrichter: Prinzipiell ist es so, dass die höheren Lagen auch weiterhin begünstigter sind, was Schneefall anbelangt. Es bleibt also dabei, je niedriger, desto mehr Regen und weniger Schnee. Das ist weiterhin gültig. Da kann auch ein Klimawandel nichts daran ändern.

In jüngster Vergangenheit gab es hier wenig Schnee. Das war früher anders. Ist in näherer Zukunft im Bergischen mit Schnee zu rechnen?

Hafenrichter: Wir hatten gerade in Teilen Ostwestfalens und im Sauerland etwas Schnee. Der wird aber schnell wieder wegtauen. Für den Bereich Bergisches Land ist kurzfristig nicht mit Schneefall zu rechnen. Der Trend ist dahin gehend, dass es erst einmal wieder milder wird.

Es war schon mild mit Temperaturen im November bis zu 17 Grad.

Hafenrichter: Man spricht schon wieder vom wärmsten November – das ist eventuell möglich. Das sind ungewöhnliche Werte, die verhindern, dass der Winter schon Einzug halten kann. Das betrifft aber weite Bereiche – nicht nur das Bergische. Man muss abwarten, was der Winter noch bringen kann. Grobe statistische Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besagen, dass die Durchschnittstemperatur leicht über dem Normalen liegen wird – was auch den gesamten Winter betreffen kann. Es mag durchaus Ausreißer nach unten geben. Und irgendwann wird es auch im Bergischen in diesem Winter wohl Schnee geben, aber wie viel und wie lange kann man jetzt noch nicht sagen. Kurzfristig für die nächsten sieben Tage ist nichts in Sicht.

Sind das Folgen des Klimawandels?

Hafenrichter: Es kann immer vorkommen, dass es wärmere Phasen über den Spätsommer hinaus gibt und diese bis in den späten Herbst andauern. Natürlich ist es aber so, dass so etwas durch den Klimawandel verstärkt wird und häufiger wird.

Das betrifft auch solche Wetterphänomene, wie wir sie 2021 mit den ergiebigen Regenschauern hatten, die Extremwetter nach sich zogen.

Hafenrichter: Prinzipiell ist es so, dass der Klimawandel, wie er sich zeigt, Extremwetter-Ereignisse häufiger auftreten lässt. Das, was sie genannt haben, sind eben diese extremen Wetterereignisse. Das ist nicht nur gefühlt so, sondern es tritt tatsächlich häufiger auf. Das ist meines Erachtens durchaus eine direkte Folge des Klimawandels.

Was können wir tun?

Hafenrichter: Man hatte dieses 1,5 Grad Ziel, von dem man annimmt, dass durch Einhaltung dieses Zieles sich das Ganze aufhalten lässt beziehungsweise nicht verschlechtern wird. Aber so wie es aussieht, wird es schon sehr schwierig, dieses Ziel überhaupt zu erreichen.

Wird es in der Zukunft weiter diese Extremwetter-Phänome geben?

Hafenrichter: Die sind auch eine Form des Klimawandels, an die man sich gewöhnen muss und die weiter auftreten werden. Weil die Luftmasse, die wärmer ist, entsprechend mehr Feuchtigkeit halten kann – und wenn das dann in Form von Regen abgegeben wird, führt das eher zu extremen Wetterlagen.

Schauen wir voraus. Gibt es eine Chance auf weiße Weihnacht?