Konzert des KKV : Sinfonieorchester Bergisch-Gladbach spielt in Kaarst

Sinfonieorchester Bergisch-Gladbach spielt in Kaarst

Kaarst Die Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) veranstalten am Sonntag, 27. November, ein Sinfoniekonzert mit Werken von Schubert und Brahms.

Das Sinfonieorchester Bergisch-Gladbach konzertiert in der Kirche St. Martinus in Kaarst mit der Sinfonie Nr. 7 h-Moll, der „Unvollendeten“ von Franz Schubert. Zudem wird das Doppelkonzert von Johannes Brahms für Violine und Cello mit Orchester a-Moll zu hören sein. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende gebeten.