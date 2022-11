Komponist aus Witzhelden : Leichlinger Musikschule ehrt Wilms mit neuem Namen

Musikschulleiter Maximilian Zelzner, Bürgermeister Frank Steffes und Zelzners Stellvertreter Andreas Josephs (v.r.) zeigten am Wochenende das neue Logo der Johann Wilhelm Wilms Musikschule Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Leichlinger Einrichtung trägt nun den Namen des in Witzhelden geborenen Komponisten Johann Wilhelm Wilms. Zum Festakt gab es ein Konzert – von Preisträgern des Klavierwettbewerbs zum Wilms-Jubiläum.

Seit gestern ist es offiziell: Die Stadt Leichlingen hat eine Johann Wilhelm Wilms Musikschule. „Was mich als Leichlinger ganz besonders gefreut hat“, versicherte NRW-Innenminister Herbert Reul in seiner Eigenschaft als Schirmherr vor dem Wilms-Jubiläumskonzert am Samstag. Zum gestrigen Festakt mit viel Musik präsentierte Leiter Maximilian Zelzner auch das neue Logo, das künftig auf allen Schreiben genutzt wird.

Damit möglichst viele Menschen wissen, wer der Namensgeber war, der 1772, also vor genau 250 Jahren in Witzhelden geboren wurde, hat die Musikschule bereits am vergangenen Wochenende einen Aktionstag veranstaltet und außerdem überregional einen Klavierwettbewerb unter der Leitung des Pianisten und Liedbegleiters Thomas Palm ausgetragen. In vier verschiedenen Alterskategorien wurden die Leistungen - je ein Werk von Wilms und eines seiner Zeitgenossen - nach einem Punktesystem, wie man es von „Jugend musiziert“ kennt, bewertet. Sieben Jahre waren die Jüngsten in der Gruppe 1, in der die meisten Kinder antraten. Da wurden Anzhi Liu, Fida Termaat und Isabelle My Linh Nguyen mit einem 1. Preis ausgezeichnet, Lilly Emilia Schönknecht, Philipp Nikolas Zartmann und Ottilie Behrens erreichten einen 2. Preis. 24 Punkte und damit einen 1. Preis in der Altersgruppe 2 erspielten sich Johannes von Reuß und Julius Ruben Lenz, einen 2. Preis bekam Anna Schwan. Ebenso Lioba Zoë Goedejohann, die einzige Teilnehmerin der Altersgruppe 3. Mit der vollen Punktzahl (25 Punkte) wurde das hervorragende vierhändige Spiel der Schwestern Kanon und Kotone Yokoyama bewertet, die als einzige in der Kategorie „Studierende“ angetreten waren.

Info Zwei weitere Konzerte mit Wilms-Musik Nach Konzerten in Deutschland und den Niederlanden finden am Ende des Jubiläumsjahres 250 Jahre Johann Wilhelm Wilms noch zwei weitere in der Region statt. Am Sonntag, 13. November, spielt um 16 Uhr das Kölner Kammerorchester unter Leitung von Raphael Christ in der Kölner Philharmonie ein Programm mit Haydn, Mendelssohn und Wilms. Am Montag, 19. Dezember, erklingen um 20 Uhr Klavierquartette von Wilms, Mendelssohn und Schumann in der Historischen Stadthalle Wuppertal.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalteten am Sonntag ein Preisträgerkonzert, das zugleich Festakt zur Umbenennung der Musikschule war. Das fand nicht zufällig in der Evangelischen Kirche in Witzhelden statt. Hier war Vater Wilms einst Organist und sein Sohn Johann Wilhelm, der später vor allem in Amsterdam erfolgreich als Musiker und Komponist tätig war, wurde hier getauft. Seit Jahren erinnert die Internationale Johann Wilhelm Wilms Gesellschaft daran mit den Tauftagskonzerten im „Alten vom Berge“ jeweils im Taufmonat März. Für Januar hatte die Gesellschaft außerdem ein Jubiläumskonzert zum 250. Geburtstag von Johann Wilhelm Wilms geplant, das aufgrund der Pandemie zwei Mal verschoben werden musste. Am Samstag konnte es nun endlich in der Weltersbacher Christuskirche stattfinden. Gar kein schlechtes Datum, denn die Konzentration an einem Wochenende mit zwei Wilms-Konzerten ganz unterschiedlicher Art unterstrich doch die Bedeutung des Komponisten, dessen Werk lange zu Unrecht vergessen und vernachlässigt wurde. Diese Musik, die es durchaus mit den Zeitgenossen der Wiener Klassik aufnehmen kann, wieder bekannter zu machen, ist das gemeinsame Anliegen der Musikschule und der internationalen Johann Wilhelm Wilms-Gesellschaft.

Michael Alexander Willens und das Orchester „Kölner Akademie“ sind schon lange von der Qualität der Kompositionen überzeugt. Spätestens mit dem Konzert in Weltersbach haben sie weitere Wilms-Fans gewonnen – bei der mitreißend gespielten, facettenreich orchestrierten f-moll-Ouvertüre und ganz bestimmt am Ende mit der C-Dur Sinfonie op. 9, einem relativ frühen Werk, deren Ideenreichtum, Frische und spielerische Leichtigkeit an den Stil von Joseph Haydn denken lässt.