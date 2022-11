Mögliche Evakuierung in Kaarst : Bomben-Verdacht in Büttgen

Bomben-Verdacht in Büttgen

Mögliche Evakuierung in Kaarst

Büttgen Klarheit über eventuelle Evakuierungsmaßnahmen soll am Montag herrschen. Bei einer Entschärfung ist mit Einschränkungen des S-Bahn- und Straßenverkehrs zu rechnen.

(NGZ) Im Westen des Ortsteils Büttgen werden am Montagmorgen zwei nebeneinander liegende Verdachtpunkte auf Kampfmittel geprüft. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Sollte sich der Verdacht bestätigen, würden sich Evakuierungsmaßnahmen in Abhängigkeit zur Sprengkraft der Bombe anschließen. Klarheit soll gegen Mittag herrschen. Nach Möglichkeit würde die Entschärfung im Anschluss vorgenommen, sobald die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen abgeschlossen sind.