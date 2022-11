Sondierung am Montag in Büttgen : Mögliche Kampfmittel durch Erddecke „noch gut geschützt“

Sondierung am Montag in Büttgen

Büttgen Wegen des Verdachts auf Kampfmittel auf einem Feld zwischen Büttgen und Vorst müssen am Montagvormittag Sondierungen vorgenommen werden. Sollte tatsächlich eine Bombe gefunden werden, müsste die Bahnstrecke zwischen Büttgen und Korschenbroich sowie zwischen Büttgen und Neuss gesperrt werden.

Ordnungsdezernent Sebastian Semmler hatte es bereits angekündigt: Die Stadt Kaarst schiebe noch ein paar „kernige“ Sondierungen vor sich her, „wo möglicherweise eine Bahnstrecke gesperrt werden muss“. Nun kündigte die Stadt am Donnerstag an, dass am Montagvormittag wegen des Verdachts auf Kampfmittel auf einem Feld zwischen Büttgen und Vorst Sondierungen vorgenommen werden müssen. Und sollte tatsächlich eine Bombe gefunden werden, müsste die Bahnstrecke zwischen Büttgen und Korschenbroich sowie zwischen Büttgen und Neuss gesperrt werden. „Sollte etwas gefunden werden, kann der Bahnverkehr zeitweise nicht fließen“, erklärte Stadtsprecher Peter Böttner auf Anfrage. Während der Sondierungsarbeiten selbst sei der Bahnverkehr allerdings nicht beeinträchtigt.