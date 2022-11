Ehring geht ins Konzert : Alles im Fluss

Christian Ehring brachte dem Publikum in der Tonhalle Richard Wagner näher. Foto: Christian Rolfes

Düsseldorf In der Tonhalle ging es am Sonntag um den „Rheingoldstandard“, moderiert von Christian Ehring, musikalisch geleitet von Christoph Koncz.

Wenn Christian Ehring ins Konzert geht, purzeln seine Gedanken aus ihm heraus. Als waschechter Rheinländer kommt er moderierend vom „Hölzken aufs Stöcksken“ und macht rasante thematische Absatzdrehungen. Diesmal ging es in der Tonhalle um den „Rheingoldstandard“, ein treffend erfundener Konzerttitel, dessen Tiefe Ehring allerdings wenig erkundete. Von der Loreley kam er in Sekundenschnelle zu Homer, von der Renaturierung zu Napoleon und von ein wenig Föderalismuskritik zu Brahms. Die Lacher waren stets auf seiner Seite. Und wenn er mit seinem gerüttelt’ Maß an (gespieltem) Halbwissen kokettierte, wusste er sich auch auf der Seite des Publikums.