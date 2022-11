Gegenveranstaltungen in Kaarst : Künstler rufen zu musikalischem WM-Boykott auf

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht massiv in der Kritik. Foto: dpa/Adam Davy

Kaarst Die beiden Kaarster Musiker Mark Koll und Wolfgang Weber rufen zu einem Boykott der deutschen Gruppenspiele bei der umstrittenen WM in Katar auf. Das Motto: Kultur statt Fußball.

Noch nie hat es eine so umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft wie in diesem Jahr gegeben. WM-Gastgeber Katar steht vor der am kommenden Sonntag beginnenden Endrunde massiv in der Kritik. Viele deutsche Kneipen boykottieren die WM und zeigen kein einziges Spiel. Nun rufen auch die beiden Kaarster Musiker Mark Koll und Wolfgang Weber zu einem Boykott der deutschen Gruppenspiele auf.

Lesen Sie auch Rudelgucken in Kaarst : Gastronomen zeigen WM-Spiele

„Als Fans des großartigsten Spiels der Welt blutet uns das Herz“, heißt es auf einem Flyer: „Die WM 2022 in Katar ist ein dem Fußball unwürdiges Turnier.“ Laut Anmesty International sind 15.000 Arbeiter auf den Baustellen für die WM-Stadien ums Leben gekommen. „Wir möchten ein Zeichen setzen“, erklärt Wolfgang Weber, der zugibt, dass er großer Fußball-Fan ist und ihm der Boykott nicht leicht fällt. Vor allem, weil es in der Lukaskirche bei Weltmeisterschaften stets ein Public Viewing gab.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, veranstalten Weber und Koll ein Gegenevent. Beim ersten Spiel der DFB-Auswahl am 23. Novemger gegen Japan (20 Uhr) wird im Innenhof der Musikschule Mark Koll ein „kulinarisches Konzert“ mit japanischer Musik gespielt, zudem gibt es Sushi. Der Abend steht unter dem Motto „Fehlpass Katar“ (Eintritt: 15 Euro). Beim zweiten Spiel gegen Spanien (Sonntag, 27. November, 20 Uhr) lautet die Überschrift des Boykotts „Freistoß für die Kultur“, an diesem Abend findet in der Lukaskirche das Konzert „...und Frieden auf Erden“ statt (17 Uhr), im Einstein-Forum das Musical „Cats“ (18 Uhr). Beim Spiel gegen Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr) lautet das Motto „Menschenrecht im Abseits“. Dann findet in der Lukaskirche in Holzbüttgen ein Literaturkonzert statt (Eintritt: 15 Euro).