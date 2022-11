Situation auf dem Ausbildungsmarkt : Mehr Bewerber als Ausbildungsstellen

Rhein-Berg Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer und Kreishandwerkerschaft verzeichnen regionale Unterschiede. Im Gegensatz zu Rhein-Berg hat Oberberg mehr offene Posten zum Start in den Beruf.

Quantitativ scheint der Ausbildungsmarkt in der Region ausgeglichen. Jedoch ergeben sich regionale Differenzen bei den gewünschten und den angebotenen Ausbildungsberufen. So fassen die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach , die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln und die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land die Jahresbilanz auf dem Ausbildungsmarkt zusammen.

Bislang haben 3806 Bewerber um eine Ausbildungsstelle die Dienste der Agentur in Anspruch genommen. Das sind 22 oder 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr um diese Zeit. Gleichzeitig haben die Arbeitgeber der Region der Agentur für Arbeit insgesamt 3802 Berufsausbildungsstellen bis Ende September gemeldet. Das sind 24 (0,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. Aktuell gelten noch 263 Bewerber als unversorgt, das sind sieben (2,6 Prozent) weniger als im Vorjahr. Andererseits sind noch 462 Ausbildungsstellen unbesetzt – 16 oder 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. „Auf den ersten Blick scheint das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen“, beschreibt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit. „Betrachtet man die einzelnen Regionen, sind jedoch Unterschiede erkennbar. Während es in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis mehr Bewerber als Ausbildungsstellen gibt, ist im Oberbergischen Kreis ein großes Angebot an Ausbildungsstellen vorhanden.“

Die Zahl der Ausbildungsverträge in der Region Leverkusen und Rheinisch-Bergischer Kreis zum Stichtag 30. September verzeichnet insgesamt ein Plus von fast zehn Prozent gegenüber 2021. „Die Ausbildungsbetriebe in der Region haben alles getan, damit sie auch weiterhin Ausbildungsplätze anbieten können“, betont die Kreishandwerkerschaft. Das Plus bei den Ausbildungsverträgen lasse auf einen künftigen Aufschwung hoffen.