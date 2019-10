Wie wird der Sportplatz Tente in Wermelskirchen künftig genutzt? : Hoffnung für integratives Bogenprojekt

Wie wird der Sportplatz Tente in Wermelskirchen künftig genutzt?

Liegt nach der Eröffnung des Eifgen-Stadion brach: der Sportplatz in Tente. Foto: Udo Teifel. Foto: Udo Teifel

Tente Bekommt „alpha“ doch noch einen zweiten Standort mit dem Sportplatz Tente neben Halzenberg? Aus der Politik kommen positive Signale.

Als im Mai 2018 die Absage durch die Stadt kam, dass das integrative Bogenprojekt von „alpha“ in Dhünn keine Chance hat, war die Enttäuschung groß. Denn der Vertrag lag unterschriftsmäßig bereit. Jetzt aber eröffnet sich für das Projekt eine neue Möglichkeit: der eigentlich nicht mehr genutzte Sportplatz Tente. Im Sportausschuss kam dieser Vorschlag der Verwaltung gut an, wobei aber der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Dhünn im Auge behalten werden müsse. Denn die dortigen Fußballer könnten einen Ausweichplatz benötigen.