Neue Vorsitzende in Dabringhausen : Freibad-Förderverein hat nun einen „Kurt-Vorstand“

Dabringhausen Mit Kurt Genz und Kurt Burkert hat der Förderverein Freibad Dabringhausen einen neuen ersten und zweiten Vorsitzenden. Die Jahreshauptversammlung wählte Carsten Flick zum Schriftführer und Silke Dabringhaus zur Kassenwartin, womit sich im Vorstand ein Generationenwechsel vollzieht.

Noch in der Rolle als Kassenwart berichtete der neue Vorsitzende über die Finanzen des FFD. Demnach habe der FFD zu Beginn des vergangenen Jahres einen Bestand von 28.000 Euro gehabt und das Jahr damit auch abgeschlossen. „In 2018 haben wir 5000 Euro an Mitgliedsbeiträgen und 5000 Euro an Spenden eingenommen“, berichtete Genz: „Der aktuelle Kassenbestand liegt bei 20.000 Euro.“ Im laufenden Jahr seien 10.000 Euro an Spenden und 8000 Euro an Mitgliedsbeiträgen eingegangen: „Wir hoffen auf weitere Spenden zum Jahresende.“ Die in 2018 beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge habe „glücklicherweise“ nicht zu einer Austrittswelle geführt: „Ich habe viel telefoniert und erklärt und nur positive, dankbare Rückmeldungen bekommen.“ Dabei erfuhr Genz, dass das FFD-Mitglied mit dem weit entferntesten Wohnort zu Dabringhausen im brasilianischen Sao Paulo lebt.