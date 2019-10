Interview Runder Tisch : „Gewalt muss erstmal erkannt werden“

Rhein-Berg Die Vertreterinnen des Runden Tisches „Keine häusliche Gewalt im Rheinisch-Bergischen Kreis“ wollen für das Thema der Gewalt sensibilisieren.

Was ist der Runde Tisch und was macht die Arbeit dort aus?

Wie Auf insgesamt 15 Roll-Ups zeigt sie comicartige Zeichnungen und Aussagen, die dazu anregen, darüber nachzudenken, welche Vorzeichen häusliche Gewalt ankündigen können. Wo fängt Gewalt an und zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, sich Hilfe zu holen? Damit möglichst viele Menschen die wichtige Botschaft der Ausstellung verstehen, sind die Texte in sieben verschiedenen Sprachen verfasst. Herausgeber ist der Dachverband der autonomen Frauenhäuser.

Was Die Ausstellung „Warnsignale“ ist ab dem 30. Oktober auch für die Öffentlichkeit im Kreishaus zu sehen, nachdem sie zuvor in zwei Flüchtlingsunterkünften gezeigt wurde.

Holthausen So gelingt auch eine gute Verbindlichkeit. Viele Angebote sind präventiv, wie etwa ein Zukunftsworkshop oder Selbstverteidigungskurse. Uns ist es wichtig, dass jede Institution an der Arbeit partizipieren und davon profitieren kann. Und neben den Fördergeldern bringen wir dafür natürlich alle unsere eigenen Ressourcen, unsere „Woman-Power“, ein.

Holthausen Wir bekommen schon gespiegelt, dass unsere Hilfe bei den Frauen ankommt. Aber die Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene sind sehr kleinschrittig. Offiziell wird Gewalt in Deutschland geächtet und nicht toleriert. Trotzdem findet sie in der Lebenswirklichkeit vieler Frauen statt und wird von manchen sogar als normal wahrgenommen. Häufig haben diese Frauen Gewalt bereits in ihrer Herkunftsfamilie generationenübergreifend erlebt und das zieht sich dann weiter durch. Zudem wird von den Frauen viel Eigeninitiative und -verantwortung erwartet, aus meiner Sicht müsste zusätzlich stärker bei den gewalttätigen Männern angesetzt werden. Die Opferschutzbeauftragte der Kreispolizei, Susanne Krämer, die ebenfalls Teil des Runden Tisches ist, kritisiert häufig, dass in Nordrhein-Westfalen keine „Täter- Arbeit“ stattfindet.