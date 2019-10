Kreishaushalt 2020 : Kreishaushalt mit Fehlbetrag eingebracht

Der Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises für das Jahr 2020 weist einen Fehlbetrag von 5,4 Millionen Euro auf. Foto: dpa/Tobias Hase

Rhein-Berg Kreisumlage bleibt bei 35,5 Prozent. Erträgen von 362,7 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 368,1 Millionen Euro gegenüber. Kreis erwartet im nächsten Jahr 13.454 Pflegebedürftige, die Unterstützung benötigen.

Landrat Stephan Santelmann und Kreiskämmerer Klaus Eckl haben den Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises für das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 5,4 Millionen Euro in den Kreistag eingebracht. Der Entwurf sieht Aufwendungen von 368,1 Millionen Euro vor, denen Erträge von 362,7 Millionen Euro gegenüberstehen. Das Finanzwerk geht in seinen wesentlichen Eckpunkten von einer weiterhin stabilen Kreisumlage von 35,5 Prozent-Punkten aus. Dies wird möglich durch eine umsichtige und kommunalfreundliche Risikoplanung, so der Landrat. So werden zum Beispiel 0,9 Millionen Euro an Einsparungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln prognostiziert und entsprechend veranschlagt. Hinzu kommt eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1,8 Millionen Euro sowie eine Selbstverpflichtung der Verwaltung, mit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes zusätzliche 2,5 Millionen Euro einzusparen.

Darüber hinaus werden die Risiken einer möglicherweise gekürzten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bei der Sozialhilfe in Höhe von 3,5 Millionen Euro und ein möglicher Wegfall der Flüchtlingskostenfinanzierung durch den Bund in Höhe von sechs Millionen Euro ab 2022 nicht veranschlagt. „Wir gehen fest davon aus, dass der Bund die Unterstützung der kommunalen Ebene auch künftig weiter fortsetzt“, so der Landrat, der resümierte, dass „obwohl die Steuererträge im neunten Jahr in Folge steigen, die Kommunen schließlich immer noch strukturell unterfinanziert sind.“ Diese gestiegenen Steuereinnahmen sorgen unter dem Strich als Umlagebasis der Kreisumlage auch dafür, dass die kreisangehörigen Kommunen trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 35,5 Prozent rund sechs Millionen Euro mehr an Umlage an den Kreis abführen müssen.

Info Straßenbau und Personenverkehr In den Kreisstraßenbau will der Rheinisch-Bergische Kreis zwei Millionen Euro investieren. Für investive Maßnahmen im Rettungsdienst, beispielsweise für den Bau von Rettungswachen und die Anschaffung von Fahrzeugen, werden dafür im Haushalt 2,5 Millionen Euro angesetzt. Ein höherer Zuschussbedarf besteht auch für den Öffentlichen Personennahverkehr. Hier plant der Kreis mit knapp 9,4 Millionen Euro. Einnahmen von 3,8 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 13,2 Millionen Euro gegenüber. Grund dafür ist das große Engagement des Rheinisch-Bergischen Kreis auf diesem Gebiet, um den Menschen in der Region ein gutes Angebot für den Umstieg in die Busse zu bieten.

„Wir entlasten unsere Kommunen zusätzlich noch, indem wir eine Einmalzahlung in Höhe von drei Millionen Euro an die kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsentwurf berücksichtigen. Insgesamt leistet der Kreis mit diesem Haushaltsentwurf einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der kommunalen Familie“, so der Landrat, „wir wollen mit diesem Haushalt einen klaren Beitrag leisten, die Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis zu entlasten und ihnen Planungssicherheit zu geben.“

Dem pflichtete auch Kämmerer Klaus Eckl bei und verdeutlichte, dass die Kommunen weiterhin strukturell unterfinanziert sind. „Trotz immer noch steigender Steuereinnahmen entspricht die kommunale Finanzausstattung nicht dem Aufgabenspektrum. So können die Kommunen nicht allen an sie gestellten Anforderungen gerecht werden.“ Die Zahlen unterstützen diese Aussage, denn allein in Nordrhein-Westfalen konnten bis zum Ende des Jahres 2018 nur weniger als ein Viertel der Kommunen, insgesamt 96, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Den größten Posten im Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises machen die Bereiche Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie aus. Die SGB II-Aufwendungen, also für die Grundsicherung für Arbeitssuchende beim Jobcenter, sind im Haushalt mit einer Nettobelastung von 27,9 Millionen Euro veranschlagt – und damit nicht höher als im vorigen Jahr.