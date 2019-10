WNKUWG fordert erneut ein Taubenhaus für Wermelskirchen : Jetzt große Taubenplage am Busbahnhof

Jetzt große Taubenplage am Busbahnhof

Ist das keine Taubenplage? Die Tiere bevölkern das Dach eines Hauses am Busbahnhof.

Wermelskirchen WNKUWG-Fraktion fordert erneut ein Taubenhaus für die Stadt. 2015 war das abgelehnt worden.

Das Taubenproblem in Wermelskirchen hat sich vom Bürgerzentrum zum Busbahnhof verlagert. Und dort werden die Tauben, trotz Verbot, weiter von Unbekannten gefüttert. Darauf macht jetzt die WNKUWG-Fraktion in einem Schreiben an den Bürgermeister aufmerksam.