Mein Arbeitsplatz : Zwischen Tradition und Moderne

Brillenabmessung: Uwe Beierling arbeitet als Optikermeister bei Jannasch Optik. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Uwe Beierling arbeitet als Optikermeister. Er hat das Handwerk noch von der Pike auf gelernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Es ist nur ein leises Summen. Uwe Beierling hat die CNC-Maschine in der Werkstatt angestellt und ein Brillengestell in die Vorrichtung gelegt. „Die Maschine tastet nun die Brille ab“, sagt der Optikermeister. Und schon im nächsten Moment fährt ein kleiner Stift aus, um das Brillengestell in Zahlen zu verwandeln. Die Daten gibt die Maschine dann weiter.

Uwe Beierling deutet auf das Gerät nebenan. „Hier werden dann die Brillengläser passend für das Gestell geschliffen“, sagt er. Die großen runden Gläser, die noch eher an eine Lupe erinnern, aber schon für die individuellen Sehschärfen des Kunden verarbeitet wurde, sind per Post gekommen. Die Fachleute bei Jannasch Optik verwandeln sie in ihrer kleinen, hochmodernen Werkstatt nun in eine Brille. „Das ist Millimeterarbeit“, sagt Uwe Beierling. War es auch schon immer – aber als der heutige Optikermeister begann, da sahen die Maschinen noch anders aus.

INFO Zwei Standorte und ein Umzug Unternehmen Jannasch Optik hat mit Remscheid und Wermelskirchen zwei Standorte. Vor 33 eröffnete Wolfgang Jannasch ein erstes Geschäft in Wermelskirchen. Umzug Mit dem Umzug vor genau zwei Jahren gab Jannasch seinem Geschäft ein neues Gesicht. Um den Kunden Barrierefreiheit zur ermöglichen, wechselte der Optiker die Straßenseite. In dem alten Gebäude an der Kölner Straße hatte der Sehtest im ersten Stock stattgefunden. Seit dem Umzug – in das moderne Ladengeschäft gegenüber – befinden sich Verkaufsraum, Werkstatt und der Bereich für Sehtest und Sehschärfenermittlung auf einer Ebene.

Als Uwe Beierling damals in den kleinen Ausbildungsbetrieb am Hasten kam, da liefen die Uhren noch anders. Da machte ihm der Optikermeister im weißen Kittel die Türe auf. Da liefen im Hintergrund noch kleine Lötkolben und Schleifmaschinen. Brillen wurden noch vom Optiker gebaut, für die Bestimmung der Sehschärfe kam man noch fast ohne Strom aus. „Ich wollte als Schüler einen Beruf im weißen Kittel“, sagt er lachend, „und gleichzeitig hatte ich von meinem Opa den Hang zum Handwerk geerbt.“ Also spielte er erst mit dem Gedanken, Zahntechniker zu werden oder Orthopädiemechaniker. Aber dann begegnete er jenem Optikermeister am Hasten, der ihm eine Chance gab, irgendwann selbst den weißen Kittel zu tragen. Schon damals fühlte er sich am wohlsten, wenn er in der Werkstatt Brillen baute.

Und im Grunde ist das so geblieben. Auch heute noch fasziniert den inzwischen 62-Jährigen das Handwerk – auch wenn es inzwischen weitestgehend digitalisiert wurde. „Das gilt auch für die Sehschärfenentwicklung“, sagt er und verlässt die Werkstatt, um durch die schmucke blaue Holztür zu ganz anderen, hochmodernen Maschinen zu gehen. „Hier liegt noch die alte Messbrille in der Schublade“, sagt er lachend und deutet auf das Instrument, mit dem die Optiker früher Sehschärfen ermittelten. Heute blicken die Kunden auf einen schwebenden Heißluftballon – und schon kann der Optiker die Sehschärfe ermitteln. Daneben gibt es die klassischen Buchstabenreihen. „Wir stellen keine Diagnosen“, betont Beierling. Das sei den Augenärzten vorbehalten – deswegen schickt er die Kunden im Zweifelsfall auch zum Augenarzt. Wenn es allerdings keine Hinweise auf Augenkrankheiten gibt, dann machen sich der Optiker und die Kunde auf die Suche nach der richtigen Brille.

„Auch in diesem Feld hat sich unsere Arbeit sehr verändert“, sagt Beierling. Inzwischen gelte die Brille häufig vor allem als modisches Accessoire. „Dann ist es unsere Aufgaben, den Kunden gut zu beraten“, sagt Beierling. Nicht jedes Glas ist für jedes Gestell geeignet, nicht jedes Gestell für jede Nase. „Mir es ist wichtig, wirklich fachliche Lösungen zu finden“, sagt er. Bei der Auswahl hilft dann wieder die Technik: Denn inzwischen hat Jannasch Optik auch eine spezielle Kamera angeschafft, die nicht nur die Daten zur Anpassung der Brille erstellt, sondern den Kunden auch mit verschiedenen Gestellen auf der Nase fotografiert – und ihm so bei der Entscheidung hilft.