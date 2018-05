Wermelskirchen: Großes Interesse an der Staehlsmühle

Wermelskirchen Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung richtete gestern am Pfingstmontag deutschlandweit zum 25. Mal den Mühlentag aus. Seit Mitte der 1980er Jahre wohnen Peter und Cornelia Knüppel in der Staehlsmühle.

Seit Mitte der 1980er Jahre besitzen Peter und Cornelia Knüppel die Staehlsmühle und wohnen dort. Die Dame des Hauses ist die neunte Nachfahrin von Friedrich Siebel, der die zweite Mühle an diesem Standort 1862 in Betrieb nahm. Die Erstnennung der heutigen Hofschaft erfolgte am 7. Juli 1574, als Junker Stahl zu Bierensterz (Bergstadt) die Genehmigung erhielt, am kleinen Dhünnbach eine Fruchtmühle zu erbauen - auf Junker Stahl geht der Name des Ortes zurück. Die dritte Mühlanlage der Staehlsmühle nahm das Ehepaar Knüppel 2012 in Betrieb: Ein Stahlschaufelrad mit 5,20 Metern Durchmesser und Generator, mit dem Wasserkraft in Strom gewandelt wird.