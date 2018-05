Leverkusen: Faszination Mühle - jede erzählt ihre eigene Geschichte

Leverkusen

Bürrig (ena) Mehr als tausend Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen in ganz Deutschland öffnen am Pfingstmontag für Besucher. Auch die Reuschenberger Mühle ist beim 25. Deutschen Mühlentag dabei. Der klassizistische Backsteinbau mit seinem flachen Satteldach wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Mahlmühle errichtet und später als Holzschleiferei zur Feinpapierherstellung genutzt, auch Lumpen wurden dort zerfetzt. Bis heute werden die tosenden Turbinen über einen Graben durch die Wasserkraft der Wupper angetrieben. Am Mühlentag ist die Reuschenberger Mühle zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Besucher können das Gebäude besichtigen und einen Blick in den Turbinenraum werfen. Außerdem wird ein Videofilm über die Mühle gezeigt.