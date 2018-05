Wermelskirchen: Kinderschutzbund ganz knapp gerettet

Wermelskirchen Seit fast zehn Jahren sucht der Vorsitzende einen Nachfolger. Ohne Erfolg. In diesem Jahr wollte Hartmut Engelbrecht die Brocken hinwerfen. Der Verein stand vor der Auflösung. Dann ließ er sich jetzt doch noch mal erweichen.

Krisenstimmung beim Kinderschutzbund: Am Donnerstagabend hatte der Vorsitzende Hartmut Engelbrecht zur Jahres versammlung eingeladen. Und die Zeichen standen auf Sturm. Der Vorstand sei in die Jahre gekommen, Nachfolger müssten dringend das Ruder übernehmen. "Wenn sich dafür keine Lösung abzeichnet, wird es mehr als eng für den Fortbestand des Ortsverbandes", hatte Engelbrecht bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Danach war er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen auf Werbetour gegangen. "Wenn wir keinen neuen Vorstand finden, werden wir die Ortsgruppe schließen müssen", betonte er am Donnerstagabend vor den Wahlen erneut. Das Vermögen von etwa 40.000 Euro gehe dann an den Dachverband - und der Kleiderladen müsse schließen.