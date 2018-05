Motorradgottesdienst in Eipringhausen : Motorradfahrer treffen sich seit 25 Jahren zum Gottesdienst

Die Hückeswagener Band "No. 4 Millstreet" brachte irische und schottische Musik in die Scheune von Rolf und Gabi Sonnborn. Foto: jürgen moll

Wermelskirchen Bei schönem Wetter reicht die große Wiese kaum aus. Viele Motorradfahrer haben schon eine längere Tour hinter sich, wenn sie in Eipringhausen zum Motorradgottesdienst eintreffen.

Seit 25 Jahren gibt es während der Saison von April bis Oktober den Gottesdienst in der Scheune von Rolf und Gabi Sonnborn. 1993 war ein Standort in Neviges im Gespräch und auch eine Feldscheune von Frank Jäger in Osminghausen. "Eipringhausen ist ideal. Parkplatz, Scheune und Ortslage - alles optimal", sagt Jürgen Vogels, der von Anfang an dabei ist.

Der hauptamtliche Mitarbeiter beim CVJM-Westbund betreut die Motorradabteilung. "Wir haben damals die Zielgruppe erkannt. Um bei Motorradfahrern akzeptiert zu werden, musst du aber selbst fahren", sagt Vogels. Er machte 1988 seinen Führerschein und organisiert für den CVJM Tagestouren, Freizeiten und Reisen und Gottesdienste für Motorradfahrer. Auch er spürt Veränderung rund ums Thema Motorrad.

"Früher waren alle sofort per "Du", alle haben sich gegrüßt, und es war schön, gemeinsam unterwegs zu sein", sagt Vogels. "Immer mehr sehen das Motorrad als Selbstdarstellung nach dem Motto: 'Schaut her, wie toll ich bin'. Das macht die Szene kaputt". Grundsätzlich fahren "christliche Motorradfahrer" nicht anders als der Rest, sagt Vogels. "In der Gruppe ist der Umgang vielleicht doch anders. Wir müssen niemandem etwas beweisen, und wir achten mehr aufeinander".



Etwas Besonderes gab es zum Geburtstag nicht - außer ein spezielles T-Shirt, das es nur an diesem Sonntag zu kaufen gab. "Gemeinsam Gottesdienst zu feiern, die christliche Botschaft zu hören, das ist doch Wunder genug", sagt Vogels. "Gott ist zu verstehen" lautete zu Pfingsten seine Predigt. Die Hückeswagener Band "No. 4 Millstreet", brachte irische und schottische Musik in die Scheune. Schön ist die Namensfindung: Was nach einem englischen Namen klingt, ist die Übersetzung der Adresse des Probenraums "Mühlenstraße Nr. 4". Da klingt "Millstreet" gleich international.

Gemeinsamer Glaube, ein gemeinsames Hobby, Kaffee, Würstchen, Kuchen, nette Leute treffen, eine kleine Auszeit nehmen. "Ich versuche, bei jedem Gottesdienst dabei zu sein", sagt ein Motorradfahrer aus Kall in der Eifel. "In den Wintermonaten fehlt mir das richtig. Einmal im Monat gilt für mich: Auftanken in der Scheune". www.cvjm-biker.de

Motorradgottesdienste in Eipringhausen, Well: 17. Juni, 15. Juli, 19. August, 16. September und 21. Oktober.

