Wermelskirchen: Mehr Familienfreundlichkeit für 90.000 bis 100.000 Euro

Wermelskirchen Fachausschuss empfiehlt neue Urlaubs-Regelungen für Tagesmütter. Neu: Kinder kommen vier Wochen vorher zur Eingewöhnung.

Bei der Betreuung der Jüngsten setzt die Stadt Wermelskirchen auch auf Tagesmütter. In den "Richtlinien über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege" regeln Stadt und Tagesmütter die Bedingungen. Die könnten sich nun ändern. Denn nach einem "Runden Tisch", an dem im April Fraktionsvertreter, Tagesmütter und Vertreter der Verwaltung zusammengekommen waren, ergab sich vor allem an zwei Stellen Handlungsbedarf: "Zugunsten der Tagespflegeeltern und unter Berücksichtigung der Familienfreundlichkeit werden Eltern künftig fünf Tage flexibler Urlaub pro Jahr gewährt", erklärt Barbara Frank, pädagogische Jugendamtsleiterin. Das bedeutet im Klartext: Tagesmütter können vier Wochen Urlaub im Jahr nehmen und erhalten in dieser Zeit weiter das Geld der Stadt.