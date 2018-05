Dormagen : Führungen durch die historische Zonser Mühle

Dormagen Das hat schon Tradition: Der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) beteiligt sich am Pfingstmontag, 21. Mai, wieder mit der historischen Zonser Windmühle am jährlichen Deutschen Mühlentag. Wer sich das ungewöhnliche Bauwerk einmal genauer ansehen und dazu noch Wissenswertes darüber erfahren möchte, kann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr vorbeischauen. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

Führungen finden um 14 und um 16 Uhr statt. Fachkundiger Referent ist dabei Hermann Kienle, ein nachgewiesener Kenner des mehr als 600 Jahre alten Wehr- und Mühlenturms und dessen wechselvoller Geschichte. In der Mühle informiert außerdem ein Müller über seinen Beruf. Auf allen sieben Etagen der Mühle zeigen Schautafeln, Vitrinen, ein Film über historische Mühlentechnik und alte Handwerkszeuge viele Details der Zonser Mühle. Auch das kleine Mühlenmuseum im ehemaligen Sacklager der Mühle ist am Mühlentag für alle Besucher kostenlos geöffnet.

Die Zonser Mühle wurde um 1390 erbaut und war bis 1907 in Betrieb. Die gesamte hölzerne Mühlentechnik ist noch vollständig erhalten.

(ssc)