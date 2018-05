Dormagen: Stadtbibliothek fördert in den Sommerferien das Lesen

Dormagen Die Stadtbibliothek Dormagen lädt alle Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen zur Teilnahme am SommerLeseClub und JuniorLeseclub ein. Mit vielen spannenden Büchern kommt dabei keine Ferienlangeweile auf.

Alle gelesenen Bücher werden von den Teilnehmern in einem kurzen Gespräch den Abhörpaten der Stadtbibliothek vorgestellt und in das jeweilige Leselogbuch eingetragen. Die Leselogbücher sollten bis zum 1. September in der Stadtbibliothek abgegeben werden. Am Samstag, 15. September, findet ab 15 Uhr dann ein Abschlussfest im Jugendcafé Micado statt. Dabei erhalten die Schüler ihre Zertifikate. Diese werden dann in den Schulen vorgelegt und die erfolgreiche Teilnahme auf dem nächsten Zeugnis vermerkt. Anmeldungen für beide Clubs sind in der Stadtbibliothek ab Freitag, 1. Juni, oder - für den SommerLeseClub - auch online unter www.sommerleseclub.de möglich. Am Montag, 9. Juli, startet die Buchausleihe, dann erhalten die Kinder auch ihr Leselogbuch.