Dormagen: Wo "Chewie" und "BB-8" zu Hause sind

Das ganze "Star Wars"-Regal steht bei Ruben Gnade voll mit Büchern, Spielen, DVDs und Devotionalien. Den Millenium-Falken arbeitet er noch auf. Foto: Carina Wernig

Bei Gnades sind die Helden der "Star Wars"-Filme zu Hause. Das liegt nicht nur an den im Wohnzimmer unübersehbaren Raumschiffen, dem riesigen Darth-Vader-Nussknacker und dem kleineren Artgenossen in Yoda-Form, den Büchern, Chroniken, Spielen, DVDs und der Ikea-Lampe, die Ruben Gnade als "Todesstern"-Eigenbau bemalt hat. "Komm her, Chewie", ruft Jenny Gnade, während es sich "BB-8" auf dem Kratzbaum gemütlich macht. Denn das Ehepaar Gnade hat eine seiner neuen Katzen nach Chewbacca, dem wuscheligen Wookie-Freund von Han Solo, benannt, der ihn auch als Ko-Pilot des Raumschiffs "Millenium Falken" unterstützt hat. Die andere Katze trägt den Namen eines Droiden aus den neuen "Star Wars"-Filmen.

Auf den ganz neuen Streifen aus der "Krieg der Sterne"-Familie ist Ruben Gnade (39) schon sehr gespannt. Am Donnerstag startet "Solo: A Star Wars Story" bundesweit in den Kinos - natürlich auch mit dem Dormagener Fan, der schon Mittwochabend das neue Abenteuer kennenlernen wird: "Zum Glück zeigt Dein Kino im Dormacenter auch die Preview, da brauche ich nicht bis nach Köln", sagt er. Denn er fiebert der ersten Begegnung mit der filmischen Vorgeschichte des Schmugglers Han Solo, der neben Chewie auch seine Lieblings-Figuren ist, entgegen. "Ich gehe völlig unbeeinflusst in den Film, um ihn auf mich wirken zu lassen", erklärt Ruben Gnade. Daher liest der als Gruppenleiter bei RheinEnergie arbeitende Gnade auch keine Rezensionen oder Infos. "Das kommt nach dem ersten Kino-Besuch, dem mit Sicherheit einige weitere folgen werden", sagt er schmunzelnd. Was er jedoch schon jetzt gut findet: "Dass der junge Han Solo nicht von einem berühmten Schauspieler gespielt wird."

Info Die bisher erschienenen "Star Wars"-Filme Originaltrilogie 1977 erschien der erste Kinofilm "Star Wars" (Krieg der Sterne", 1980 "Das Imperium schlägt zurück" und 1983 "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Prequel "Die dunkle Bedrohung (1999), "Angriff der Klonkrieger (2002), "Die Rache der Sith" (2005) - thematisch davor. Sequel "Das Erwachen der Macht" (2015), "Die letzten Jedi" (2017) folgen auf die Originaltrilogie.

In Kontakt mit der Weltraum-Saga kam Ruben Gnade 1990, als er in einer Buchhandlung einen Dreier-Band "Krieg der Sterne" sah - "den habe ich sofort verschlungen", erinnert er sich. Seither kaufte er alle Romane von "Star Wars", die in Deutschland erschienen sind, in Erstausgabe. "Das sind etwa 350 Exemplare", berichtet er von seiner Sammlung. Richtig los ging die Leidenschaft mit der Episode I, bei der das Merchandising "explodierte", weist Gnade auf Chroniken, Figuren und Spiele hin, die er auf Messen, Conventions und im Internet entdeckt hat. "Eigentlich wollte ich die Star-Wars-Comics nicht sammeln, weil es so viele sind, aber die neue Reihe mit dem schönen Einband macht sich gut im Regal", gibt er zu. Die Autogramme der Darsteller von C-3PO und R2-D2 auf einem großen Bild - ein Geburtstagsgeschenk von Freunden - hat er selbst auf einer Jedi-Convention in Düsseldorf gesammelt: "Das ist ein Highlight."



Auch seltene Ausgaben, wie eine Chronik, von der es nur 4000 Stück weltweit gibt, hat er erworben. "Allerdings habe ich nicht nur Preis und Auflage im Kopf, sondern auch den Platz", erklärt er, dass er die guten "Star Wars"-Devotionalien nicht gern im Karton lässt: "Ich möchte mir die Sachen auch angucken, weil sie gut aussehen." Am riesigen Millenium-Falken-Raumschiff hat der stellvertretende Vorsitzende des Dormagener SPD-Stadtverbandes viele Stunden selbst gebastelt.

Seine Frau Jenny Gnade hatte mit den Krieg-der-Sterne-Filmen "früher nicht viel am Hut", wie sie erklärt. Aber vor der Hochzeit 2012 lernte sie die "Star Wars"-Leidenschaft kennen: "Ich habe die Filme nun natürlich alle gesehen." Inzwischen hat sie ein eigenes Star-Wars-T-Shirt und einen "BB-8"-Hut aus Disneyland. "Wenn es mich stören würde, würde ich es schon sagen", meint Jenny Gnade und zeigt lachend auf eine Yoda-Lampe. In Vitrinen sind besondere Schätze der Sammlung untergebracht, wie eine Erzgebirgs-Weihnachts-Pyramide, die ihr Mann mit 150 Miniatur-"Star Wars"-Figuren bestückt hat.

Was jetzt immer schwieriger wird: "Ein kompletter Star-Wars-Tag, an dem alle Filme am Stück geguckt werden, ist nicht mehr möglich", sagt Ruben Gnade: "Aber ein Wochenende reicht..."

