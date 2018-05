Dormagen : Besucher genießen Flair der alten Windmühle

Frank Krause und Joyce Studier machten ein Handy-Selfie vor der Zonser Mühle. Foto: Tinter

Dormagen Am Pfingstmontag startete der 25. Deutsche Mühlentag mit bestem Wetter - und lockte dennoch nach drinnen. Denn in ganz Deutschland öffneten gestern die Mühlen ihre Tore für Interessierte. Auch die historische Windmühle in der Zonser Altstadtgehörte dazu. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr hatten die Besucher Zeit, die sieben Etagen des historischen Gebäudes näher zu erkunden. Jede der Etagen ist liebevoll aufbereitet mit Schautafeln, altem Werkzeug - und sogar einem Film über historische Mühlentechnik.

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Der gelernte Müller Wilfried Schumacher stand zu dem besonderen Anlass den ganzen Tag über bereit, um Fragen zu beantworten und den Besuchern den anstrengenden Beruf eines Müllers zu erklären. Der Rentner freut sich in jedem Jahr sehr auf den Mühlentag: "Es ist schön, wenn die Menschen sich für die alte Tradition hier interessieren und sich ansehen möchten, wie in einer Mühle alles so abläuft."

Eine Sache bereitet Schumacher jedoch Sorgen, denn der Motor der Flügel der Mühle ist kaputt. "Das Geld fehlt sowieso schon an allen Ecken, das ist ist natürlich schwierig jetzt", sagte er. Der Zonser Wehr- und Mühlenturm ist bereits mehr als 600 Jahre alt.

Gestern Nachmittag fanden zusätzlich noch zwei Führungen statt. Mühlenkenner Hermann Kienle erzählte Jung und Alt dabei von der Geschichte der alten Mühle. Sie wurde um das Jahr 1390 herum erbaut. Familie Lose besuchte den Mühlentag in diesem Jahr zum ersten Mal und war begeistert. "Ich finde es einfach wichtig, dass die Kinder mal sehen, wie das alles so funktioniert. Auch für uns Erwachsenen ist das natürlich total schön hier", erzählte Carola Lose.



Mühlenwirt Hans-Werner Hoffmann saß währenddessen den ganzen Tag vor dem Eingang und plauderte mit den Gästen. Der ehemalige Elektriker wohnt gerade mal 100 Meter von der Mühle entfernt. "Ich finde den Mühlentag super, ich selber liebe diesen Flair der alten Gemäuer", erzählte er. Er wünsche sich eigentlich nur eines: "Ich finde, die Menschen sollten ihre schlechte Laune und ihren Stress an solchen Tagen einfach zu Hause lassen und sich freuen."

Der Eintritt zur Mühle und zum Mühlenmuseum im ehemaligen Sacklager war gestern frei. An anderen Tagen kostet er 1,50 Euro.

Ins Leben gerufen wurde der Mühlentag von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Für die Organisation rund um die Zonser Mühle ist der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons zuständig.

(kiba)