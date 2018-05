Dormagen: City droht Ende der Werbegemeinschaft

Dormagen Die Mitgliederversammlung am Dienstag wurde abgesagt, eine neue im Juni terminiert. Dort geht es auch um das Aus.

Ob es soweit kommen wird, ist derzeit völlig ungewiss. Bis heute hat kein Kandidat öffentlich erklärt, dass er die Nachfolge des noch amtierenden Vorsitzenden Robin Zur antreten will. Ohne Personal wird es aber keine Werbegemeinschaft mehr geben. Daher kommt der Versammlung eine entscheidende Bedeutung zu. Alleine schon, wenn es am Anfang um die Entlastung des vorherigen und des aktuellen Vorstands geht. Die meinungsfreudigen Mitglieder der CiDo dürften mit Kritik kaum hinter dem Berg halten. Das wird auch im unmittelbar folgenden Tagesordnungspunkt der Fall sein, wo es eine Diskussion über die Weiterführung des Vereins bzw. dessen Auflösung geben soll.

Ob es dazu an jenem Abend überhaupt kommen kann, ist auch eine Frage der Auslegung der CiDo-Satzung. Danach kann die Auflösung des Vereins "nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden". Ferner bedarf es einer Dreiviertelmehrheit aller Mitglieder. Ist eine solche Anwesenheit nicht erreicht, kann "bei entsprechendem Hinweis in der Einladung eine sofort im Anschluss anberaumte außerordentliche Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der Anwesenden die Auflösung beschließen, heißt es in der Satzung.