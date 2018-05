Dormagen : Musik-Revue vom RLT erinnert an Monroe und Winehouse

Das RLT präsentiert im NGK große, tragische Künstlerinnen. Foto: Hickmann

Dormagen Mit der Musik-Revue "Gefallene Engel" des Rheinischen Landestheaters (RLT) beschließen das städtische Kulturbüro und das Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NGK) am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr in der NGK-Aula die erste gemeinsame Theater-Saison. Die Veranstaltung war ursprünglich für den 16. Februar geplant. Weil aber ein Hauptdarsteller krank wurde, musste die Vorstellung verschoben werden. Abo- und bereits gekaufte Einzelkarten behalten für den neuen Termin am 9. Juni ihre Gültigkeit. Und es sind noch Tickets erhältlich - zum Preis von 11 Euro (ermäßigt) und 18 Euro in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58, im NGK-Sekretariat und im Kulturbüro im Kulturhaus. Das Kulturbüro nimmt auch Bestellungen an und steht für weitere Informationen zur Verfügung: 02133 257-338 oder E-Mail an: <a href="mailto:kulturbuero@stadt-dormagen.de" target="_blank">kulturbuero@stadt-dormagen.de</a>

Mit drei Schauspielern und zwei Musikern begibt sich das Rheinische Landestheater in Knechtsteden auf eine musikalische Spurensuche großer und tragischer Künstlerinnen von Marylin Monroe bis Amy Winehouse. Alle sind Show-Größen, die dem Rampenlicht nicht widerstehen konnten und letztlich an ihrem Ruhm und ihren Exzessen zerbrochen sind. Die Darsteller und Musiker werfen Schlaglichter auf ihre Lebensgeschichten und lassen vor allem ihre großen Songs erklingen.

(NGZ)