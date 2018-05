Kornelia Blosczyk (51) Und Angelina Jansen (23) : "Kein Tag ist wie der andere"

Dormagen Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen zwei Erzieherinnen der Caritas-Kita Unter den Hecken- eine mit jahrelanger Berufserfahrung, die andere in der Ausbildung - wie sich ihr Berufsbild darstellt und was sich verändert hat.

Frau Blosczyk, Sie sind seit rund 30 Jahren als Erzieherin tätig. Hat sich in dieser Zeit viel geändert, etwa durch die U3-Betreuung?

Kornelia Blosczyk Die Caritas-Kindertagesstätte, in der ich arbeite, ist ein Vorreiter in Sachen U3-Betreuung. Als ich vor 27 Jahren hier anfing, gab es das Angebot bereits. Wir haben mit der Betreuung von Kindern unter drei Jahren von Beginn an gute Erfahrungen gemacht. Auf Fortbildungen und in Gesprächen mit anderen Erzieherinnen wurde ich damals allerdings erstmal mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Wenn jedoch alle Rahmenbedingungen wie etwa ausreichend Fachpersonal sowie entsprechende Ausstattung und gute Zusammenarbeit mit den Eltern gegeben sind, kann die U3-Betreuung gelingen.

Sicher hat sich rund um die Ernährung in der Kita in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge geändert, oder?

Blosczyk Ja, früher wurden den Kindern noch Brotdosen mit häufig ungesundem Frühstück mitgegeben. Wir aber haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kindern eine ausgewogene, gesunde Ernährung anzubieten. Wir legen großen Wert auf gesunde Mahlzeiten, die wir zum Teil gemeinsam mit den Kindern zubereiten: Sie schneiden Obst und Gemüse klein und helfen beim Anrichten. Morgens gibt es ein Frühstücksbuffet, mittags wird frisch gekocht und nachmittags steht eine Obstmahlzeit auf dem Plan.

Frau Jansen, warum haben Sie sich dafür entschieden, Erzieherin zu werden?

Angelina Jansen Auch während meiner ersten Ausbildung im kaufmännischen Bereich habe ich nebenbei gerne mit Kindern gearbeitet. Schnell habe ich festgestellt, dass dieser Beruf nicht der richtige für mich ist und habe die Ausbildung beendet, um im erzieherischen Bereich tätig zu werden. Ich habe mit einem einjährigen Bundesfreiwilligendienst in einer offenen Ganztagsschule als Betreuerin begonnen und gemerkt, wie viel Freude mir ein Beruf mit Kindern tatsächlich bereitet. Im Anschluss habe ich dann die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin begonnen und bin sehr froh über meine Entscheidung.

Was gefällt Ihnen an diesem Beruf?

Jansen Kein Tag ist wie der andere, und auch kein Kind ist wie das andere. Jeder Tag hält neue Überraschungen bereit. Man muss individuell auf die Kinder eingehen, die Tagesform, den derzeitigen Entwicklungsstand und auch das häusliche Umfeld im Alltag berücksichtigen. Das erfordert viel Einfühlungsvermögen und einen intensiven Austausch mit den Eltern. Den Kindern im Alltag zu ermöglichen selbstständig aktiv zu werden und ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erforschen, damit sie sich ein Bild von unserer Welt machen können, erfüllt mich total. Das bedeutet auch, geduldig zu sein und den Kindern Zeit für selbstständiges Experimentieren und Lernen einzuräumen.

Welche Fähigkeiten sollte eine angehende Erzieherin am besten mitbringen?

Jansen Aus meiner Sicht sollten Erzieher natürlich empathisch und respektvoll gegenüber den Kindern und ihren Familien sein. Für mich ist es wichtig offen dafür zu sein, die kindliche Perspektive einnehmen zu können, um die Handlungen, Ansichten und Ideen der Kinder bestmöglich zu verstehen. Dazu gehört auch, die individuellen Grenzen eines Jeden zu achten und die Kinder als gleichberechtigte Partner anzusehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir Vorbilder für die Kinder sind und ein respektvolles Miteinander vorleben. Mitbringen sollte man zudem ein hohes Verantwortungsbewusstsein, denn schließlich tragen wir zur Entwicklung eines Kindes bei.

Was ist Ihnen im Umgang mit Kindern und Eltern wichtig?



Jansen Der Dialog, sowohl mit den Familien, als auch mit den Kindern. Es ist wichtig, mit den Eltern im ständigen Austausch zu stehen, Vertrauen zu schaffen und ein Miteinander entstehen zu lassen. Dadurch ist meine Arbeit für die Eltern transparent und so können wir gemeinsam mit ihnen zur Entwicklung des Kindes beitragen. Die Kinder bekommen durch Kommunikation ein Verständnis für Handlungsweisen, lernen ihre Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen und können den Alltag mitgestalten. Dafür ist es wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und für sie eine verlässliche Bezugsperson zu sein.

Welche Pläne haben Sie für Ihre berufliche Zukunft?

Jansen Ich möchte definitiv weiterhin am Kind arbeiten, ich bin sehr glücklich, täglich als Erzieherin tätig sein zu dürfen. Da ich ein großes Interesse an der Psychologie habe, würde ich mich in Zukunft gerne in der Trauma-Pädagogik weiterqualifizieren.

Frau Blosczyk, spielt das Thema Digitalisierung im Kindergarten bereits eine Rolle?

Blosczyk Die Kinder werden heute mit Handys, Tablets und PCs groß - das fängt schon im Kindergarten an. Wir stehen dieser Entwicklung offen gegenüber. Vor einiger Zeit ist etwa ein Projekt zum Thema "gesunde Ernährung am PC" mit den Kindern durchgeführt worden. In Anbetracht des Alters der Kinder ist der Medienkonsum allerdings im gesunden Rahmen zu halten.

Was hat sich in Ihrem Beruf denn noch geändert?

Blosczyk Heute spielt die Bildungsdokumentation eine besondere Rolle. Die Entwicklung und das Verhalten jedes Kindes werden ausführlich schriftlich festgehalten. Auch der Austausch mit den Eltern ist sehr wichtig - in ausführlichen Gesprächen in regelmäßigen Abständen, aber auch in sogenannten "Türangel-Gesprächen". Insbesondere bei den Kleinsten ist es wichtig zu erfahren, wie sie die Nacht verbracht haben und ob etwas Besonderes anliegt.

Wie sieht es mit Kooperationen zu anderen Institutionen und Einrichtungen aus?

Blosczyk Die haben ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Wir kooperieren beispielsweise mit der Theodor-Angerhausen-Schule, dem Jugendamt, dem Chorhaus Dormagen, Sportvereinen, Seniorenheimen und als katholisches Familienzentrum im Verbund natürlich mit der Kirchengemeinde St. Michael.

CHRISTINE SOMMERFELD FÜHRTE DAS GESPRÄCH

(NGZ)