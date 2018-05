Dormagen: CDU will Mittelstandsvereinigung in Dormagen neu beleben

CDU will Mittelstandsvereinigung in Dormagen neu beleben

Dormagen Wird es bald wieder eine Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in der Dormagener CDU geben? Dieser Eindruck entstand bei der Mitgliederversammlung der Christdemokraten, wo Stadtverbandsvorsitzender Hans-Ludwig Dickers den Vorsitzenden der MIT des Rhein-Kreises Neuss, Stefan Arcularius, begrüßte, der auch Mitglied des Kreistages ist.

Grund für die Einladung sei eben die Wiederbelebung der MIT in Dormagen, erklärte Dickers. Die Vereinigung sieht sich als Mittler zu Handwerkern, Freiberuflern, Händlern, aber auch leitenden Angestellten in Wirtschaft und Verwaltung, kurzum allen, die sich dem Mittelstand zugehörig fühlen. Sie steht zur freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und zur sozialen Marktwirtschaft auf der Grundlage von Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Arcularius stellte anhand einer Power-Point-Präsentation die Arbeit und Ziele der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU vor. "Der große Themenkomplex der MIT reicht von der Suche nach Nachwuchskräften, Parkplatzbewirtschaftung, Logistikfragen bis hin zur Frage der Fachkräftesicherung", sagte Arcularius. "Auch ohne Parteibuch kann man der MIT beitreten und eine Mitgliedschaft lohnt sich auf jeden Fall.

Der Vortrag fiel auf fruchtbaren Boden: Spontan bekundeten mehrere Anwesende - darunter auch der Fraktionsvorsitzende Kai Weber sowie der Stadtverbandsvorsitzende Dickers - ihr Interesse an einer Mitarbeit in der MIT und der Wiederbelebung der MIT in Dormagen.