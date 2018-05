Dormagen: Peter Tümmers ist "Stadtradel-Star"

Dormagen Vorjahressieger Dormagen nimmt wieder an der Fahrrad-Aktion teil.

Es wird wieder geradelt in Dormagen: Ab 8. Juni geht es mit der "Stadtradel"-Aktion los. "Stadtradel-Star" und Gesicht der Aktion ist der städtische Fahrradbeauftragte Peter Tümmers. "Es gibt kein besseres Vorbild für das Stadtradeln. Peter Tümmers ist in diesem Jahr 25 Jahre Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen und leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Er ist das perfekte Aushängeschild für die Aktion", sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld. Gemeinsam mit Tümmers koordiniert der städtische Klimaschutzmanager Dennis Fels die Kampagne.

Dormagen siegte im Vorjahr mit den meisten geradelten Kilometern im Rhein-Kreis - und damit auch mit der Pro-Kopf-Kilometerzahl. Jetzt wurden die Schüler der Erich-Kästner-Gesamtschule für ihren Sieg beim Schulwettbewerb Stadtradeln 2017 mit einer süßen Überraschung belohnt: Am Eiswagen, der direkt vor ihrer Schule hielt, durften sich die Kinder ihr Lieblingseis aussuchen. Zugleich markiert der Eiswagenbesuch den Auftakt zum Stadtradeln. Dormagen nimmt bereits zum sechsten Mal am bundesweiten Wettbewerb teil. Die Bewohner der Teilnehmerstädte sollen dabei innerhalb von drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und so etwas für Umwelt und Gesundheit tun. Bis zum 8. Juni sollen möglichst viele Teilnehmer gewonnen werden. Die Anmeldung wird online unter https://www.stadtradeln.de/home/ erklärt. Dort können Interessierte sich anmelden. Entweder mit einem eigenen Team oder als Mitglied eines bereits bestehenden Teams. Eingetragen und ausgewertet werden die gefahrenen Kilometer im Online-Radelkalender.

Alle Städte des Rhein-Kreises starten am 8. Juni gleichzeitig. Als Vorjahressieger will Dormagen wieder ganz vorn liegen, 2017 hatte die Stadt nicht nur mit Abstand die meisten Kilometer je Einwohner, sondern lag mit dem Rekordergebnis von 165.658 Kilometern deutlich vor der mehr als doppelt so großen Stadt Neuss. Am Samstag, 9. Juni, ab 9.30 Uhr können sich Radler am Stadtradel-Stand auf dem Paul-Wierich-Platz informieren und anmelden. Peter Tümmers und Dennis Fels informieren auch unter 02133 257-696 oder -831.