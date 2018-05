Dormagen: Rathaus-Galerie zeigt sich nach Sanierung wieder ohne Gerüst

Dormagen Wochenlang war es ungewohnt dunkel im Zentrum der Dormagener Rathaus-Galerie, unter dem markanten Glasdach der normalerweise lichtdurchfluteteten Rotunde. Damit ist es jetzt vorbei. Denn das Gerüst, das aufgrund von Sanierungsarbeiten Mitte März an eben jenem Glasdach hatte aufgestellt und eine Zeit lang beibehalten werden müssen, ist inzwischen wieder abgebaut worden. Bis auf kleine Nacharbeiten sei die Maßnahme nun abgeschlossen, teilte Babett Arnold von der ILG Centermanagement GmbH gestern auf Anfrage unserer Redaktion mit. Gestern Mittag kontrollierten Arbeiter noch einmal einige Stellen, in luftiger Höhe auf dem Dach stehend und interessiert beobachtet von den Gästen des Eiscafés.

Größere, unerwartete Hindernisse seien während der Erneuerung nicht aufgetreten, stellte Arnold fest. Entsprechend zufrieden zeigte sie sich mit dem gesamten Ablauf. "Wie ich inzwischen weiß, hatte nicht nur ich das Gefühl, dass das Projekt gut geklappt hat. Abgesehen davon, dass es in der Rotunde etwas dunkler war als sonst, hat es für die Besucher, Kunden und Geschäftsleute keine besonderen Beeinträchtigungen gegeben", resümierte sie. Allenfalls ein wenig Sägemehl sei ab und zu nach unten gerieselt. Insgesamt habe sie sehr positive Rückmeldungen erhalten. Das dürfte zum Teil auch damit zusammenhängen, dass das Centermanagement sich um Rücksichtnahme bemüht hatte. Auf- und Abbau des großen Gerüstes waren abends bzw. nachts erfolgt. Mit der eigentlichen Sanierung war bis nach Ostern gewartet worden.

Eimer, die an Regentagen bisweilen das Bild in der Rathaus-Galerie prägten, weil sie Tropfen auffangen, Pfützen verhindern und Rutschgefahren auf der Einkaufsmeile bannen mussten, dürften ab sofort der Vergangenheit angehören. Die Undichtigkeiten an diversen Fugen der Verglasung sind von der vom Centermanagement beauftragten Fachfirma beseitigt worden.