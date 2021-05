Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ : Gewinner erhaschen Blick aufs Rhombus-Areal

Jürgen Luchtenberg holte seinen 20-Euro-Gutschein und eine Gutschrift für einen freien Eintritt im Haus Eifgen bei Kirstin Wirtz ab. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Gewinn-Ausgabe per Drive-In: Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen (WiW) gibt die Preise aus der 94. Zählschein-Aktion, die stets in der Vorweihnachtszeit läuft, aufgrund von Corona mit Verspätung aus.

Eine schöne Bescherung… nicht etwa bei Dunkelheit und Kerzenschein, sondern unter strahlend blauem Himmel und warmen Sonnenstrahlen. Auf dem Rhombus-Areal gab der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) mit fünf Monaten Verspätung – verursacht durch die Corona-Pandemie – die ersten Gewinne aus der vorweihnachtlichen Zählschein-Aktion aus. Üblicherweise startet diese Gewinn-Ausgabe unmittelbar nach den Feiertagen zum Jahres-Ende und findet im Foyer des Bürgerzentrums statt. Viele Gewinner, auf die das Los-Glück für einen der 2400 Preise fiel, nutzten die außergewöhnliche Gewinn-Ausgabe via Drive-In als Möglichkeit, nicht nur über die B51-Umgehungsstraße am Rhombus-Areal vorbei zu fahren, sondern es auch einmal genauer in Augenschein zu nehmen.

So auch Jürgen Luchtenberg, der zwei Gewinn-Zählscheine aus dem Auto-Fenster reichte und von Kirstin Wirtz, zweite WiW-Vorsitzende, einen 20-Euro-Einkaufsgutschein sowie einen Gutschein für einen freien Eintritt zu einer Veranstaltung von der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) im Haus Eifgen erhielt.

Info Noch zwei weitere Wochenenden Termine Wer es am ersten Wochenende der Zählschein-Gewinn-Ausgabe noch nicht geschafft hat, seinen Preis abzuholen, hat noch an zwei weiteren Gelegenheit dazu: Freitag, 11. und 25. Juni, jeweils von 15 bis 17 Uhr, und am Samstag, 12. und 26. Juni, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Gewinn-Ausgabe Drive-In auf dem Rhombus-Areal, Remscheider Straße 25/27.

Viele Menschen seien ja seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem einstigen Firmengelände gewesen – und jetzt könne ein Blick auf das geworfen werden, was sich in den vergangenen Monaten getan habe, meinte Luchtenberg. Diese Beobachtung teilten WiW-Geschäftsführerin Jasmin Riemann und Schriftführerin Inga Manderla, die gemeinsam mit anderen WiW-Aktiven die Gewinn-Ausgabe im Schichtdienst durchführten: „Viele freuen sich über die willkommene Gelegenheit, das Rhombus-Areal betreten zu können.“ Hauptsächlich seien die Gewinner mit dem Auto gekommen, einige auch mit Motorroller, Fahrrad oder zu Fuß: „Im Hinblick auf die anstehenden Veranstaltungen des ‚Kultursommers‘ ist das natürlich toll, dass sich die Gewinner jetzt schon ein Bild davon machen können, wie das Veranstaltungs-Areal aussieht“, sagte Jasmin Riemann.

Wer mit dem Auto kam, drehte auf dem Gelände eine markierte Runde und konnte dann am WiW-„Drive-In-Schalter“ seinen Zählschein abgeben. Dort erfolgte eine schnelle Prüfung, ob und welcher Preis auf die Los-Nummer entfiel, und flugs bekam der Gewinner seinen Gewinn ins Auto gereicht. „Das Interesse und die Resonanz sprechen für die Zählschein-Aktion – die ist den Wermelskirchenern wichtig. Und über die verspätete Gewinn-Ausgabe meckert hier keiner, die Leute nehmen das mit Humor und sind gut gelaunt“, berichteten Jasmin Riemann und Inga Manderla, die sich freuten, trotz Corona-Bedingungen „wieder mehr Kontakt zu Menschen zu haben“.

In den vergangenen Wochen habe es schon vereinzelte Beschwerden gegeben, dass die Gewinn-Ausgabe nicht wie gewohnt erfolgt sei, sagte Jasmin Riemann mit einem Kopfschütteln: „Aber wir können ja nicht ernsthaft 2400 Einzel-Termine zur Abholung der Gewinne vereinbaren.“ Schließlich sei ihr die Idee gekommen, die Ausgabe auf dem Rhombus-Areal zu machen, im Vorstandsgespräch habe sich das dann um die Drive-In-Variante erweitert: „Natürlich ist das etwas blöd, wenn jemand einen 2021-Kalender gewonnen hat, weil nun schon fast ein halbes Jahr um ist.“