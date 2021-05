Aufschlussreiche Statistik : Zahl der Millionäre in Erkelenz wächst

Erkelenzer Land Als Einkommensmillionäre werden Menschen bezeichnet, die ein Jahreseinkommen von einer Million Euro oder mehr beziehen. Ihre Zahl wird auch im Erkelenzer Land immer größer.

(arue) Die Stadt Erkelenz scheint ein attraktives Pflaster für so genannte Einkommensmillionäre zu sein: Wie das statistische Landesamt jetzt berichtet, hat sich deren Zahl binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Wurden im Jahr 2016 noch fünf gezählt, so waren es ein Jahr später bereits zwölf. Aktuellere Zahlen sind derzeit noch nicht verfügbar, da sie erst bearbeitet und anonymisiert werden müssen.

Die Stadt Erkelenz folgt mit der Entwicklung dem Landestrend, denn auch NRW-weit ist die Zahl der Einkommensmillionäre gestiegen, und zwar um 7,5 Prozent. Damit wuchs auch die Quote pro 10.000 Einwohner von 3,0 auf 3,2. Zum Vergleich: In Erkelenz hat sich diese Quote von 1,9 auf 3,4 vergrößert und liegt damit sogar noch über dem Landesschnitt. Im Ranking aller Städte, für die das statistische Landesamt NRW-weit derlei Zahlen veröffentlicht, hat sich Erkelenz damit von Platz 253 auf Platz 167 vorgearbeitet. Das ist bei insgesamt 396 Städten und Gemeinden ein Platz in der vorderen Hälfte. Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss hatte 2017 mit einer Quote von 16,6 die höchste Millionärsdichte.