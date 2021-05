Kulturstiftung de Bundes bewilligt beantragte Mittel für Wermelskirchen : Der Kultursommer kann stattfinden

Info

Kulturstiftung „Die Hoffnung, dass der Sommer Entlastung bringen und neue Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten schaffen könnte, hat viele Kulturverantwortliche in Stadt und Land dazu bewogen, einen Antrag für die Teilnahme am Programm 'Kultursommer 2021' bei der Kulturstiftung des Bundes einzureichen“, teilte die Kulturstiftung des Bundes mit Sitz in Halle an der Saale mit.

Statement Dafür stellte die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, 30 Millionen Euro aus dem Programm „Neu-Start Kultur“ zur Verfügung Monika Grütters: „Die Sehnsucht nach Kulturgenuss ist gewaltig – beim Publikum, vor allem aber bei den Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen, die endlich wieder zum Einsatz kommen wollen. Mit dem 'Kultursommer' leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, die Künste und das Kulturleben in Stadt und Land wiederzubeleben.“

Bewilligungen Bewilligt wurden 117 Anträge: 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise werden bundesweit unterstützt. Das entspricht einer Förderquote von 80 Prozent aller Anträge. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden voll ausgeschöpft.