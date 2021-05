Entwicklung im Eifgen-Tal in Wermelskirchen : Sogar Droh-Mails erreichen die Stadt

Wermelskirchen Der Bürger-Informationstag zur Entwicklung im Eifgen mit Bürgermeisterin und Beigeordnetem verlief sachlich und ohne Drohungen. Die Verwaltung steht auch weiterhin bei sachlichen Fragen Rede und Antwort.

Der Ton in der Diskussion um die Entwicklung im Eifgen-Tal wird schärfer. Das geht sogar so weit, dass E-Mails mit drohendem Unterton die Stadtverwaltung erreichen. „Da bekomme ich eine Mail, in der angekündigt wird, dass man den Technischen Beigeordneten wegen mangelnder Kompetenz doch zum Teufel schicken muss“, berichtet der Technische Beigeordnete Thomas Marner gemeinsam mit Bürgermeisterin Marion Lück. „Das ficht mich nicht an, solche Mails lösche ich“, konstatiert Marner, stellt jedoch fest: „Es ist weder sinnvoll, noch schön, noch sonderlich christlich, wenn uns Lügen oder Unfairness unterstellt werden.“