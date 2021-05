Wohnen in Wermelskirchen : Eifgenhäuser feiern 50-Jähriges

Wermelskirchen Auf 5207 Quadratmeter entstanden 74 Einzimmer- und 40 Zweizimmerappartements. Bis heute richtet sich das Wohnangebot an Menschen, deren Rente bzw. Einkommen einen bestimmten monatlichen Satz nicht übersteigt.

Vor 50 Jahren, am 1. Juni 1971, unterzeichneten die evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen und der Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth den Gesellschaftervertrag für die Altenzentrum Wermelskirchen gGmbH. Der Grundgedanke war damals wie heute, älteren Menschen seniorengerechtes Wohnen zu bezahlbaren Mieten in zentraler Lage anzubieten. Aber es sollte nicht nur einfach Wohnraum entstehen. Die Mieter erhalten eine Wohnform, die mehr Miteinander ermöglicht.

„Es tut uns sehr leid, dass im schwierigen vergangenen Jahr unser Freizeitangebot nahezu völlig ausfiel. Auf Seniorengymnastik, Gedächtnistraining, Karnevalsfeiern, Grillfeste und das gemeinschaftliche Kochen oder Frühstücken musste verzichtet werden“, sagen die Geschäftsführerinnen Barbara Döhler und Inge Frede, die eben nicht nur für die Vermietung und Verwaltung der 114 Wohnungen in den vier Eifgenhäusern verantwortlich sind. Sie seien. so ergänzen sie unisono, andererseits sehr froh, „dass bis heute offensichtlich kein Mieter an Corona erkrankte.“

Katholische Kirche in Wermelskirchen : Woelki-Kurs belastet Katholiken in Wermelskirchen

Kirchen in Wermelskirchen : In Wermelskirchen die Gottesdienste online miterleben

Der Bau der Eifgenhäuser, wie sie seit 2010 genannt werden, wurde möglich, nachdem die Kirchengemeinde die Grundstücke einbrachte und Architekt und Lionsfreund Hans-Werner Rautenbach das Konzept dieser sozialen Wohnform in seinen Plänen mit viel Engagement umsetzte. Bis heute richtet sich das Wohnangebot an Menschen, deren Rente bzw. Einkommen einen bestimmten monatlichen Satz nicht übersteigt, berichtet der zweite Vorsitzender der Altenzentrum gGmbH, Lothar Dähn: „Die Mieter müssen einen Wohnungsberechtigungsschein vorlegen, und sie sollten 60 Jahre und älter sein.“

Auf 5207 Quadratmeter Fläche entstanden in vier Häusern 74 Einzimmer- und 40 Zweizimmerapartments. Fast alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, sind hell und freundlich. Dähn: „Die Ansprüche an kleine Wohneinheiten für Senioren sind seit dem Erstbezug in dem ältesten Haus an der Dhünner Straße 5 heute ungleich höher. Deshalb achten wir bei allen Renovierungen auf bestmögliche Barrierefreiheit.“