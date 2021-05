Landtagswahl 2022 in Wermelskirchen : Deppe tritt 2022 nicht mehr an

Rainer Deppe (CDU) tritt 2022 nicht mehr bei der Landtagswahl an. Foto: CDU

Wermelskirchen Der CDU-Landtagsabgeordnete beendet seine hauptamtliche Abgeordnetentätigkeit.

Nach 17 Jahren ist Schluss: Der Landtagsabgeordnete Rainer Deppe (CDU) hat am Donnerstagabend angekündigt, 2022 nicht mehr im Wahlkreis Rhein-Berg anzutreten. „Damit hat die CDU Zeit genug, einen geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin für eine erfolgreiche Kandidatur in diesem anspruchsvollen Wahlkreis zu finden“, erklärte er in einer Pressemitteilung.

„Mit 66 Jahren, da fängt was Neues an ...“ Das scheint dann das neue Lebensmotto des heute 65-Jährigen zu sein. Zum Wahltermin werde er 66 Jahre alt sein. „Auch wenn ich mich noch nicht so fühle, so besteht kein Zweifel, dass dieses Datum ziemlich genau den Zeitpunkt entspricht, zu dem man normalerweise die hauptberufliche Tätigkeit beendet“, sagt Deppe. Nach reiflicher Überlegung habe er für sich entschieden, mit dem Ende der Wahlperiode seine hauptberufliche Abgeordnetentätigkeit zu beenden und sich nicht für eine weitere Landtagskandidatur zu bewerben.

Als einen Freund, Wegbegleiter, Förderer und wichtigen Ratgeber würdigte ihn der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich. Er hat Rainer Deppe in seinem ersten Landtagswahlkampf 2005 als örtlicher Wahlkampfleiter unterstützt. „Rainer Deppe hat seit 2005 auch die Belange der Wermelskirchener im Landesparlament vertreten. Er hat sich in unserer Stadt als enorm fleißiger, bodenständiger, gut vernetzter und stark präsenter Landtagsabgeordneter einen Namen gemacht.“ Leßenich bedauert seine Entscheidung, könne sie aber auch verstehen und dankt ihm für die Arbeit. „Rainer Deppe hat viele positive Ergebnisse auch für unsere Stadt in Düsseldorf erreichen können.“ Deppe will seine Arbeit im Landtag in Düsseldorf „bis zum letzten Tag der Wahlperiode im Mai 2022“ mit dem gleichen Engagement wie bisher fortsetzen, kündigte er an. Genauso werde er mit Leidenschaft für den Erfolg der CDU bei der Bundestagswahl im September kämpfen. „Auch nach dem Ausscheiden aus dem Landtag in gut einem Jahr bleibe ich weiterhin politisch aktiv und werde meine Aufgaben als Kreistagsabgeordneter des Rheinisch-Bergischen Kreises und als Vorsitzender des Regionalrates des Regierungsbezirks Köln mit unverändertem Elan wahrnehmen.“ Darüber hinaus werde er die gewonnene Zeit verstärkt für den Erhalt der heimischen Natur und Landschaft, insbesondere des Waldes, einsetzen.

(tei.-)