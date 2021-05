Das Kreisveterinäramt informiert : Tierseuchen-Bekämpfung nimmt zu

Rhein-Berg Das Kreisveterinäramt gibt einen Überblick über den Stand des Verbraucherschutzes. Krisenstab und Einsatzleitung dürften alle Hände voll zu tun bekommen, berichtet der Veterinär Dr. Thomas Mönig.

Tierseuchen werden die Region auch in den kommenden Jahren verstärkt beschäftigen. Diese Einschätzung gab der Leiter des Amtes für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Dr. Thomas Mönig, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Rettungswesen und Verbraucherschutz. „Krisenstab und Einsatzleitung dürften alle Hände voll zu tun haben“, schätzte Mönig für den Fall, dass beispielsweise die Afrikanische Schweinepest auch die hiesigen Haus- und Nutztierbestände erreichen sollte. Dabei handelt es sich um eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Wild- und Hausschweine befällt. Für Menschen ist sie ungefährlich, für die Vierbeiner aber meist tödlich.

Der Krisenstab des Kreises ist auch auf einen Einsatz im Bereich von Tierseuchen stets vorbereitet und hat den Ernstfall bereits mehrfach geübt. Auch zur Bewältigung einer weiteren Krisensituation wie zum Beispiel der Afrikanischen Schweinepest in der aktiven Krisenbewältigung der Corona-Pandemie ist der Krisenstab stets einsatzbereit. Bislang tritt die Seuche im Osten Deutschlands ausschließlich beim Schwarzwild auf, Infektionsfälle bei Hausschweinen wurden bisher nicht festgestellt. Dennoch gelte es alles zu tun, der realen Gefahr einer Einschleppung dieser Erkrankung entgegen zu wirken, hieß es im Ausschuss: Eine Impfung oder Behandlung gibt es nicht, betonte Mönig, weshalb die Bekämpfung ausschließlich durch strenge Abschottung von Haus- und Wildbeständen, konsequente Hygiene in der Schweinehaltung sowie eine intensive Bejagung von Schwarzwild in betroffenen Gebieten erfolge. Vorbereitend würden bereits jetzt auch die Halter von Hausschweinen bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen durch Veterinäre beraten.