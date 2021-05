Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Gottesdienst unter dem Turm der Stadtkirche

Wermelskirchen Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen freut sich über Gesang und Sommeratmosphäre. Die Gottesdienste werden nicht länger per Video übertragen, der Bezirk Hünger stellt seine Gottesdienste weiterhin als Audiodateien zur Verfügung.

Als Pfarrer Manfred Jetter und Presbyterin Manuela Schulz am Sonntagmorgen auf den Kirchplatz an der Stadtkirche kommen, hat Küster Friedrich Schreiber schon Stühle und Bänke gestellt. Zwischen Kirche und Gemeindehaus ist ein Altar entstanden, die kleine Orgel hat den Weg aus der Kirche auf den Platz gefunden. Der Turm sorgt hier und da für Schatten, wer sich einen Platz in der Sonne suchen will, wird ebenso fündig. „Es ist eine Premiere“, sagt Pfarrer Jetter als die ersten Gemeindeglieder durch das Kirchtor kommen und ihre Karte zur Nachverfolgung ausfüllen. Zum ersten Mal verlegt die Gemeinde ihren Gottesdienst aus der Stadtkirche auf den Kirchhof. „Das bedeutet, dass wir wieder singen dürfen“, sagt Jetter, als der Gottesdienst beginnt. In der Kirche sieht die Landeskirche in Corona-Zeiten noch keinen Gesang vor – unter freiem Himmel, mit Maske, kann gesungen werden.